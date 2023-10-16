Появилось видео теракта в Брюсселе

Детали

Сейчас правоохранители ищут подозреваемого, он сбежал на скутере.

Кто именно погиб, не уточняется, но, отмечает Sky News со ссылкой на бельгийские издания, обе жертвы были одеты в шведские футболки накануне отборочного матча в Евро против Бельгии, который должен в тот же день. Предполагают, стрелок открыл огонь по футбольным фанам.

В настоящее время район, где произошли убийства, оцеплен полицией. На месте много машин скорой помощи.

Премьер-министр Бельгии отреагировал на теракт в Брюсселе. Александер де Кроо выразил соболезнования родственникам погибших и призвал бельгийцев быть бдительными.