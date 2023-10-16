Появилось видео теракта в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В сети появилось видео, как в понедельник вечером, 16 октября, в Брюсселе мужчина открыл стрельбу возле площади Сентелетт, в результате чего погибли два человека. Стрелок записал видеообращение, в котором назвал себя членом Исламского государства и заявил, что "убил неверных", пишет УНН.
Детали
Сейчас правоохранители ищут подозреваемого, он сбежал на скутере.
Кто именно погиб, не уточняется, но, отмечает Sky News со ссылкой на бельгийские издания, обе жертвы были одеты в шведские футболки накануне отборочного матча в Евро против Бельгии, который должен в тот же день. Предполагают, стрелок открыл огонь по футбольным фанам.
В настоящее время район, где произошли убийства, оцеплен полицией. На месте много машин скорой помощи.
Премьер-министр Бельгии отреагировал на теракт в Брюсселе. Александер де Кроо выразил соболезнования родственникам погибших и призвал бельгийцев быть бдительными.