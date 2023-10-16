Франция усиливает контроль на границе после теракта в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. После нападения в Брюсселе, во время которого погибли двое шведских футбольных болельщиков, Франция решила усилить контроль на бельгийской границе. Об этом заявил министр Франции Жеральд Дармарен, пишет Focus en WTV, передает УНН.
Детали
Франция, где недавно было совершено нападение на учителя в школе, решила усилить меры безопасности. Пока неизвестно, какие конкретные последствия это будет иметь на местах.
Напомним
16 октября в Брюсселе неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. По данным полиции, два человека были застрелены. Нападающий до сих пор находится на свободе.
Подозреваемый в теракте в Брюсселе в видеообращении сказал, что является членом Исламского государства и что он убил "неверных".
Впоследствии появилось видео теракта в Брюсселе.
Премьер-министр Бельгии отреагировал на теракт в Брюсселе. Александер де Кроо выразил соболезнования родственникам погибших и призвал бельгийцев быть бдительными.
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