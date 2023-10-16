Франция усиливает контроль на границе после теракта в Брюсселе

Детали

Франция, где недавно было совершено нападение на учителя в школе, решила усилить меры безопасности. Пока неизвестно, какие конкретные последствия это будет иметь на местах.

Напомним

16 октября в Брюсселе неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. По данным полиции, два человека были застрелены. Нападающий до сих пор находится на свободе.

Подозреваемый в теракте в Брюсселе в видеообращении сказал, что является членом Исламского государства и что он убил "неверных".

Впоследствии появилось видео теракта в Брюсселе.

Премьер-министр Бельгии отреагировал на теракт в Брюсселе. Александер де Кроо выразил соболезнования родственникам погибших и призвал бельгийцев быть бдительными.

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