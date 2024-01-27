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У Німеччині чоловік захопив чотирьох заручників у Starbucks

У Німеччині чоловік захопив чотирьох заручників у Starbucks

Київ • УНН

 • 31137 перегляди

Озброєний чоловік захопив чотирьох людей у заручники в кафе Starbucks в Ульмі, Німеччина. Поліція затримала чоловіка, коли він намагався покинути кафе із заручниками, застосувавши вогнепальну зброю. Ніхто із заручників не постраждав.

Озброєний чоловік захопив у заручники чотирьох людей у кафе Starbucks у німецькому місті Ульм. Про це пише Bild, передає УНН.

Деталі

Поліція міста повідомила про проведення операції, оточено площу, в районі якої відбулося захоплення.

Згодом стало відомо, що чоловік був озброєний і його вдалося затримали, коли він спробував залишити заклад.

Зазначається, що злочинець покинув кафе разом із одним із заручників і намагався втекти.

Поліція застосувала вогнепальну зброю. Злочинця було затримано

зазначено в повідомленні.

Вбивство вчителя середньої школи у Франції: нападнику та його брату висунуті звинувачення18.10.23, 15:31 • 252352 перегляди

Заручники не постраждали. Мотиви злочинця невідомі, чи ведеться розслідування.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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