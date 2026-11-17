Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження у ніч на 17 листопада "Газпром нефтехім Салават" у російському Башкортостані, пише УНН.

Башкортостан у вогні: уражено один із найбільших нафтохімічних комплексів рф. У ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані - за півтори тисячі кілометрів від кордону. Після влучання на території заводу пролунали вибухи та спалахнула пожежа - повідомили в Генштабі.

"Салават", як вказано, - не рядовий завод. "Це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів рф, здатний переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік. Тут виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка йде на забезпечення російської економіки і військової сфери. Тож пожежа в Салаваті - це менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України, і менше грошей, за які росія продовжує цю війну", - зазначили у Генштабі.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

Сили оборони провели багатотижневу операцію з ураження Кримського мосту: стали відомі деталі

Яка практична користь для України - пояснення Міноборони

За даними Міноборони, у результаті удару по одному з найбільших нафтохімічних і нафтопереробних гігантів рф – НПЗ "Комбінат Салават":

пальне не доїде до фронту. Кожна тонна, що згоріла – це недозаправлена російська бронетехніка на передовій;

удар по військово-промисловій хімії. Це комплексне виробництво випускає компоненти, без яких гальмується випуск боєприпасів, порохів та комплектуючих для ВПК;

логістичний і фінансовий колапс у тилу. Вибиття потужного підприємства змушує ворога латати діри на внутрішньому ринку, спалювати ресурси на перекидання палива з інших регіонів і втрачати валютні доходи від експорту.

"Міф про "безпечний тил" руйнується. Кожен такий удар змушує ворога розтягувати і без того дефіцитні системи ППО вглиб території рф, оголюючи фронт", - наголосили у Міноборони.