Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в ночь на 17 ноября "Газпром нефтехим Салават" в российском Башкортостане, пишет УНН.

Башкортостан в огне: поражен один из крупнейших нефтехимических комплексов рф. В ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане — в полутора тысячах километров от границы. После попадания на территории завода прогремели взрывы и вспыхнул пожар — сообщили в Генштабе.

"Салават", как указано, — не рядовой завод. "Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов рф, способный перерабатывать около 10 млн тонн нефти в год. Здесь производят бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая идет на обеспечение российской экономики и военной сферы. Поэтому пожар в Салавате — это меньше топлива для танков, грузовиков и самолетов, воюющих против Украины, и меньше денег, за которые россия продолжает эту войну", — отметили в Генштабе.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры для принуждения рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

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Какая практическая польза для Украины — объяснение Минобороны

По данным Минобороны, в результате удара по одному из крупнейших нефтехимических и нефтеперерабатывающих гигантов рф — НПЗ "Комбинат Салават":

топливо не доедет до фронта. Каждая сгоревшая тонна — это недозаправленная российская бронетехника на передовой;

удар по военно-промышленной химии. Это комплексное производство выпускает компоненты, без которых замедляется выпуск боеприпасов, порохов и комплектующих для ВПК;

логистический и финансовый коллапс в тылу. Выведение из строя мощного предприятия вынуждает врага латать дыры на внутреннем рынке, тратить ресурсы на переброску топлива из других регионов и терять валютные доходы от экспорта.

"Миф о "безопасном тыле" рушится. Каждый такой удар вынуждает врага растягивать и без того дефицитные системы ПВО вглубь территории рф, оголяя фронт", — подчеркнули в Минобороны.