Другий і третій перегляди програми EFF від МВФ для фінансування України після досягнення "значного прогресу" продовжаться обговоренням в онлайн-форматі. Домовленості на рівні персоналу ще не досягнуто - попереду завершення обговорень та узгодження рішень. Успішні перегляди дадуть Україні змогу отримати доступ до приблизно 1,6 млрд дол. траншу. Про це повідомили у НБУ 17 листопада, пише УНН.

Фахівці МВФ та влада України досягли значного прогресу в обговоренні питань економічної та фінансової політики в межах другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF). Обговорення продовжиться в онлайн-форматі - ідеться у заяві НБУ, з посиланням на пресреліз МВФ.

Упродовж минулого тижня команда Національного банку України на чолі з головою НБУ Андрієм Пишним, а також представники уряду України, як зазначається, працювали з місією МВФ в онлайн- та офлайн-форматах.

Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна

За результатами сторони досягли значного прогресу в узгодженні заходів економічної та фінансової політики в межах другого та третього переглядів програми EFF - вказали у Нацбанку.

Чи виконала Україна зобов'язання

Українська влада, наголосили у НБУ, "виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець вересня". "Також станом на кінець жовтня виконано два із шести структурних маяків, ще два виконано із запізненням, а щодо двох інших триває робота над їх виконанням", - ідеться у повідомленні.

Робота над остаточним узгодженням комплексу заходів продовжується у онлайн-форматі з метою найближчим часом досягти домовленості на рівні персоналу. Успішний другий та третій перегляди програми EFF дадуть Україні змогу отримати доступ до приблизно 1,6 млрд дол. США (1,207 млрд СПЗ) - повідомили у НБУ.

Україна ухвалила закони за зобов'язаннями перед МВФ і ЄС - Корецький розповів, що далі

Фахівці Фонду, як зазначається, наголошують, що "показники виконання програми поліпшилися після першого перегляду, попри складнішу безпекову та економічну ситуацію". "Вкрай важливо зберегти цю динаміку реформ і надалі для розблокування вже узгодженого фінансування та мобілізації додаткових доходів і підтримки донорів для отримання гарантій щодо фінансування", – зазначається в пресрелізі МВФ.

Національний банк зі свого боку, як вказано, "забезпечив виконання всіх взятих зобов’язань у межах програми". "Це стосується реалізації монетарної політики, підтримання цінової та фінансової стабільності, забезпечення стійкості банківської системи та подальшого впровадження реформ у межах фінансового сектору", - пояснили у Нацбанку.

"Попри суттєве посилення безпекових ризиків, Національному банку вдалося зберегти фінансову стабільність. Банківський сектор залишається ліквідним, добре капіталізованим і прибутковим, має значні запаси капіталу та ліквідності, а частка непрацюючих кредитів залишається низькою", - сказано у заяві.

Висновки МВФ

Фахівці МВФ, як повідомляється, "відзначили пришвидшення зростання кредитування до 31,6% у річному вимірі у II кварталі 2026 року, водночас зауважили, що кредитні ризики для фінансового сектору зростають через посилення атак на активи підприємств, логістичну та експортну інфраструктуру". "Страховий сектор стикається зі збільшенням попиту на страхові виплати", - зазначається у заяві.

Фахівці Фонду наголошують, що "надійний доступ до фінансування залишається критично важливим для здатності підприємств витримувати поточні шоки".

Монетарна політика НБУ, як вказано, "залишається спрямованою на стримування інфляції та збереження контрольованості інфляційних очікувань в умовах посилення інфляційного тиску через зовнішні і внутрішні шоки пропозиції".

МВФ погіршив прогноз: ВВП України може скоротитися до 1% у 2027 році

"Заява Фонду за підсумками місії також містить важливий акцент про те, що незалежність НБУ, із законодавчо встановленими захисними механізмами, залишається критично важливою опорою для підтримання макрофінансової стабільності", - зауважили у Нацбанку.

Для Національного банку принципово важливо забезпечувати послідовність і передбачуваність економічної політики навіть в умовах надзвичайно високої невизначеності. Ми виконуємо свої зобов’язання в межах програми співпраці з МВФ, зберігаємо фінансову стабільність і продовжуємо реалізацію необхідних реформ. Попереду завершення обговорень та узгодження рішень, необхідних для досягнення домовленості на рівні персоналу – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Національний банк вказав на конструктивний діалог, професійну співпрацю та послідовну підтримку України командою МВФ.

Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд