Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд

Місія Міжнародного валютного фонду 9 листопада розпочала переговори з українською владою в межах об’єднаного другого та третього перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF загальним обсягом $8,1 млрд. У разі успішного завершення перегляду та схвалення результатів радою виконавчих директорів МВФ Україна може отримати близько $1,67 млрд.

Серед головних тем консультацій — державні фінанси, економічна політика, структурні реформи та забезпечення бюджетних потреб наступного року. Чим вони важливі для офіційного Києва та як пов'язані з державним кошторисом - пояснює УНН.

Що відомо про початок місії МВФ в Україні

Про старт роботи місії повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. За її словами, делегацію очолює Гевін Грей, а консультації охоплюють одразу два перегляди чинної програми.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті об’єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", — зазначила Тофано.

Вона уточнила, що переговори зосередяться на цілях макроекономічної та фіскальної політики влади та на ключових структурних реформах. Місія працюватиме в гібридному форматі: очні зустрічі відбуваються у Львові та Варшаві, а частина фахівців НБУ долучається дистанційно.

Представники Фонду одночасно оцінюватимуть виконання домовленостей за кількома контрольними періодами. Після консультацій сторони мають погодити висновки на експертному рівні, а остаточне рішення щодо фінансування ухвалить рада виконавчих директорів МВФ.

Скільки коштів уже отримала Україна від МВФ

Нинішню чотирирічну програму EFF МВФ затвердив 26 лютого 2026 року. Її загальний обсяг становить приблизно $8,1 млрд, а реалізація розрахована на 2026 – 2029 роки.

Перший транш за новою програмою – близько $1,5 млрд – надійшов до державного кошторису України на початку березня. 20 липня рада виконавчих директорів Фонду завершила перший перегляд EFF, після чого 23 липня Україна отримала ще близько $690 млн. Таким чином, загальний обсяг фактично отриманих коштів у межах нової програми досяг приблизно $2,2 млрд.

Фінансування МВФ до вітчизняної державної скарбниці надходить частинами. Кожний наступний етап пов’язаний з оцінюванням економічних показників і виконанням узгоджених зобов’язань.

Що перевірятиме МВФ в Україні

У липні Фонд оцінив виконання програми Україною як загалом задовільне. За даними МВФ, усі кількісні критерії та індикативні показники на кінець березня було виконано. Проте окремі структурні реформи просувалися повільніше, ніж передбачалося, а частину контрольних заходів реалізували із затримками. Крім того, не вдалося досягти встановленого на кінець червня показника чистих міжнародних резервів.

Серед напрямів, визначених пріоритетними у документах Фонду, наразі:

посилення податкового адміністрування;

боротьба з ухиленням від оподаткування;

удосконалення правил для спрощеної системи;

зміни у сфері державного управління та енергетики.

Зокрема, вона передбачає заходи щодо оподаткування доходів із цифрових платформ, перегляду податкових пільг для міжнародних поштових відправлень і запобігання штучному дробленню бізнесу для використання спрощеної системи. Окремо обговорювалися зміни в адмініструванні ПДВ, незалежність енергетичного регулятора та вдосконалення механізмів перевірки декларацій. Терміни для різних заходів відрізняються: частина припадає на кінець 2026 року, інші — на 2027 рік.

Чому важливий бюджет на 2027 рік

Напередодні початку місії, 6 листопада, уряд повідомив про розмову прем’єр-міністра Сергія Корецького з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком та представниками Фонду. Сторони обговорили фіскальну політику, фінансовий сектор, детінізацію економіки, бюджет на 2027 рік і можливості залучення зовнішнього фінансування у 2027–2028 роках.

Проєкт державного бюджету на 2027 рік Верховна Рада вже підтримала в першому читанні. В уряді заявили про намір доопрацювати документ після консультацій із МВФ, щоб узгодити ключові показники та джерела покриття видатків.

За оцінкою Міністерства фінансів, оприлюдненою наприкінці вересня, Україні у 2027 році знадобиться $52,6 млрд зовнішнього фінансування. Приблизно для $20 млрд уже були визначені або очікувані джерела надходжень, тоді як ще $32,6 млрд потребували підтвердження. Відтак переговори з МВФ мають значення не лише для чергового траншу, а й для формування передбачуваного фінансового плану на наступний рік.

Сам Фонд наголошував, що завершення перегляду залежить, зокрема, від наявності достатніх і переконливих гарантій фінансування. Ідеться про підтвердження того, що Україна матиме ресурси для покриття прогнозованих потреб на умовах, сумісних із борговою стійкістю.

Коли очікувати рішення щодо $1,67 млрд

Ще на початку жовтня представники МВФ повідомляли про намір винести об’єднаний другий і третій перегляд EFF на розгляд ради виконавчих директорів до грудня 2026 року. У Міністерстві фінансів також очікували, що наступний перегляд дозволить залучити близько $1,66 млрд бюджетної підтримки до кінця року. Сума $1,67 млрд, про яку нині повідомляє уряд, є орієнтовною і залежить від остаточного рішення Фонду.

Після завершення роботи місії мають бути оцінені виконання умов програми, економічні ризики та можливості фінансування бюджету. Якщо сторони досягнуть домовленості, її ще має затвердити рада директорів МВФ. Лише після цього Україна зможе розраховувати на фактичне надходження наступних коштів.

Отже, переговори, що стартували 9 листопада, визначатимуть не тільки перспективу чергового траншу, а й подальші параметри фінансової співпраці України з МВФ на тлі значної потреби в міжнародній підтримці у 2027 році.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF.