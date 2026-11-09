Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов

Миссия Международного валютного фонда 9 ноября начала переговоры с украинскими властями в рамках объединённого второго и третьего пересмотра четырёхлетней программы расширенного финансирования EFF общим объёмом $8,1 млрд. В случае успешного завершения пересмотра и одобрения его результатов советом исполнительных директоров МВФ Украина может получить около $1,67 млрд.

Среди главных тем консультаций — государственные финансы, экономическая политика, структурные реформы и обеспечение бюджетных потребностей следующего года. Почему они важны для официального Киева и как связаны с государственным бюджетом — объясняет УНН.

Что известно о начале миссии МВФ в Украине

О начале работы миссии сообщила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано. По её словам, делегацию возглавляет Гэвин Грей, а консультации охватывают сразу два пересмотра действующей программы.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем сегодня начинает дискуссии с представителями властей Украины в контексте объединённого второго и третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", — отметила Тофано.

Она уточнила, что переговоры будут сосредоточены на целях макроэкономической и фискальной политики властей, а также на ключевых структурных реформах. Миссия будет работать в гибридном формате: очные встречи проходят во Львове и Варшаве, а часть специалистов НБУ участвует дистанционно.

Представители Фонда одновременно оценят выполнение договорённостей за несколько контрольных периодов. После консультаций стороны должны согласовать выводы на экспертном уровне, а окончательное решение о финансировании примет совет исполнительных директоров МВФ.

Сколько средств уже получила Украина от МВФ

Нынешнюю четырёхлетнюю программу EFF МВФ утвердил 26 февраля 2026 года. Её общий объём составляет примерно $8,1 млрд, а реализация рассчитана на 2026–2029 годы.

Первый транш по новой программе — около $1,5 млрд — поступил в государственный бюджет Украины в начале марта. 20 июля совет исполнительных директоров Фонда завершил первый пересмотр EFF, после чего 23 июля Украина получила ещё около $690 млн. Таким образом, общий объём фактически полученных средств в рамках новой программы достиг примерно $2,2 млрд.

Финансирование МВФ в отечественную государственную казну поступает частями. Каждый следующий этап связан с оценкой экономических показателей и выполнением согласованных обязательств.

Что будет проверять МВФ в Украине

В июле Фонд оценил выполнение программы Украиной как в целом удовлетворительное. По данным МВФ, все количественные критерии и индикативные показатели на конец марта были выполнены. Однако отдельные структурные реформы продвигались медленнее, чем предполагалось, а часть контрольных мероприятий была реализована с задержками. Кроме того, не удалось достичь установленного на конец июня показателя чистых международных резервов.

Среди направлений, определённых в документах Фонда как приоритетные, сейчас:

усиление налогового администрирования;

борьба с уклонением от налогообложения;

совершенствование правил для упрощённой системы;

изменения в сфере государственного управления и энергетики.

В частности, она предусматривает меры по налогообложению доходов от цифровых платформ, пересмотру налоговых льгот для международных почтовых отправлений и предотвращению искусственного дробления бизнеса для использования упрощённой системы. Отдельно обсуждались изменения в администрировании НДС, независимость энергетического регулятора и совершенствование механизмов проверки деклараций. Сроки для различных мероприятий отличаются: часть приходится на конец 2026 года, другие — на 2027 год.

Почему важен бюджет на 2027 год

Накануне начала миссии, 6 ноября, правительство сообщило о разговоре премьер-министра Сергея Корецкого с директором Европейского департамента МВФ Матеушем Щуреком и представителями Фонда. Стороны обсудили фискальную политику, финансовый сектор, вывод экономики из тени, бюджет на 2027 год и возможности привлечения внешнего финансирования в 2027–2028 годах.

Проект государственного бюджета на 2027 год Верховная Рада уже поддержала в первом чтении. В правительстве заявили о намерении доработать документ после консультаций с МВФ, чтобы согласовать ключевые показатели и источники покрытия расходов.

По оценке Министерства финансов, обнародованной в конце сентября, Украине в 2027 году понадобится 52,6 млрд долларов внешнего финансирования. Примерно для 20 млрд долларов источники поступлений уже были определены или ожидались, тогда как еще 32,6 млрд долларов требовали подтверждения. Поэтому переговоры с МВФ важны не только для получения очередного транша, но и для формирования предсказуемого финансового плана на следующий год.

Сам Фонд подчеркивал, что завершение пересмотра зависит, в частности, от наличия достаточных и убедительных гарантий финансирования. Речь идет о подтверждении того, что Украина будет располагать ресурсами для покрытия прогнозируемых потребностей на условиях, совместимых с долговой устойчивостью.

Когда ожидать решения по 1,67 млрд долларов

Еще в начале октября представители МВФ сообщали о намерении вынести объединенные второй и третий пересмотры EFF на рассмотрение совета исполнительных директоров до декабря 2026 года. В Министерстве финансов также ожидали, что следующий пересмотр позволит привлечь около 1,66 млрд долларов бюджетной поддержки до конца года. Сумма в 1,67 млрд долларов, о которой сейчас сообщает правительство, является ориентировочной и зависит от окончательного решения Фонда.

После завершения работы миссии должны быть оценены выполнение условий программы, экономические риски и возможности финансирования бюджета. Если стороны достигнут договоренности, ее еще должен утвердить совет директоров МВФ. Только после этого Украина сможет рассчитывать на фактическое поступление следующих средств.

Таким образом, переговоры, начавшиеся 9 ноября, будут определять не только перспективу очередного транша, но и дальнейшие параметры финансового сотрудничества Украины с МВФ на фоне значительной потребности в международной поддержке в 2027 году.

Напомним

Как сообщал УНН, миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF.