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Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна
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Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Місія МВФ розпочинає другий і третій перегляди програми EFF для України. Сторони також узгодять параметри бюджету на 2027 рік.

Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком та місією Фонду. Із понеділка місія розпочинає роботу в межах другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF, за результатами яких Україна може отримати 1,67 млрд доларів, передає УНН.

Деталі

Під час розмови сторони обговорили фіскальну політику, фінансовий сектор, детінізацію економіки, бюджет на 2027 рік, а також залучення міжнародного фінансування у 2027–2028 роках. Над цими питаннями спільно працюватимуть команди Міністерства фінансів і Національного банку України разом із місією МВФ.

Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2027 рік у першому читанні. Уряд планує доопрацювати документ і подати його на розгляд у другому читанні після консультацій із МВФ.

"Важливо мати узгоджені параметри всіх ключових показників та обсягів зовнішнього фінансування. Бюджет має бути збалансованим, відповідати викликам воєнного часу й гарантувати фінансування пріоритетних потреб держави", — наголосив Корецький.

Прем’єр-міністр подякував МВФ за послідовну підтримку України.

"Розраховуємо на плідну роботу", — додав прем'єр.

Кабмін готує Бюджет-2027 до другого читання оперативно і з врахуванням вимог МВФ - Корецький03.11.26, 14:18 • 4142 перегляди

Антоніна Туманова

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