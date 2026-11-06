Місія МВФ розпочинає роботу над другим і третім переглядами програми EFF - на який транш очікує Україна

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком та місією Фонду. Із понеділка місія розпочинає роботу в межах другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF, за результатами яких Україна може отримати 1,67 млрд доларів, передає УНН.

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Під час розмови сторони обговорили фіскальну політику, фінансовий сектор, детінізацію економіки, бюджет на 2027 рік, а також залучення міжнародного фінансування у 2027–2028 роках. Над цими питаннями спільно працюватимуть команди Міністерства фінансів і Національного банку України разом із місією МВФ.

Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2027 рік у першому читанні. Уряд планує доопрацювати документ і подати його на розгляд у другому читанні після консультацій із МВФ.

"Важливо мати узгоджені параметри всіх ключових показників та обсягів зовнішнього фінансування. Бюджет має бути збалансованим, відповідати викликам воєнного часу й гарантувати фінансування пріоритетних потреб держави", — наголосив Корецький.

Прем’єр-міністр подякував МВФ за послідовну підтримку України.

"Розраховуємо на плідну роботу", — додав прем'єр.

Кабмін готує Бюджет-2027 до другого читання оперативно і з врахуванням вимог МВФ - Корецький