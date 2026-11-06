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Миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF — на какой транш рассчитывает Украина
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Миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF — на какой транш рассчитывает Украина

Киев • УНН

 • 4700 просмотра

Миссия МВФ начинает второй и третий пересмотры программы EFF для Украины. Стороны также согласуют параметры бюджета на 2027 год.

Миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF — на какой транш рассчитывает Украина

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провёл разговор с директором Европейского департамента МВФ Матеушем Щуреком и миссией Фонда. С понедельника миссия начинает работу в рамках второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования EFF, по результатам которых Украина может получить 1,67 млрд долларов, передаёт УНН.

Детали

Во время разговора стороны обсудили фискальную политику, финансовый сектор, детенизацию экономики, бюджет на 2027 год, а также привлечение международного финансирования в 2027–2028 годах. Над этими вопросами совместно будут работать команды Министерства финансов и Национального банка Украины вместе с миссией МВФ.

Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2027 год в первом чтении. Правительство планирует доработать документ и подать его на рассмотрение во втором чтении после консультаций с МВФ.

"Важно иметь согласованные параметры всех ключевых показателей и объёмов внешнего финансирования. Бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать вызовам военного времени и гарантировать финансирование приоритетных потребностей государства", — подчеркнул Корецкий.

Премьер-министр поблагодарил МВФ за последовательную поддержку Украины.

"Рассчитываем на плодотворную работу", — добавил премьер.

Кабмин оперативно готовит бюджет-2027 ко второму чтению с учётом требований МВФ — Корецкий03.11.26, 14:18 • 4142 просмотра

Антонина Туманова

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