Кабмин оперативно готовит бюджет-2027 ко второму чтению с учётом требований МВФ — Корецкий

Кабинет министров оперативно готовит проект закона "О Государственном бюджете на 2027 год" с учетом требований МВФ. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Провели совещание по подготовке Государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению. В нем приняли участие руководство парламента, глава фракции "Слуга народа", председатель бюджетного комитета Верховной Рады и министр финансов. Это бюджет военного времени. Приоритеты Правительства неизменны: финансирование безопасности и обороны, финансовая устойчивость государства и надлежащий уровень социальной поддержки. Принципиально также, чтобы бюджет соответствовал макроэкономическому прогнозу и программе сотрудничества с Международным валютным фондом - написал Корецкий.

По его словам, сейчас задача правительства - проработать бюджетные выводы, принятые Верховной Радой по результатам первого чтения.

Сроки четкие, поэтому работаем оперативно, чтобы подготовить качественный документ ко второму чтению - добавил Корецкий.

Напомним

Верховная Рада 28 октября поддержала бюджет-2027 239 голосами. Среди приоритетов - оборона, социальные выплаты и повышение зарплат военнослужащим.