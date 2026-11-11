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Україна ухвалила закони за зобов'язаннями перед МВФ і ЄС - Корецький розповів, що далі

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Парламент підтримав закони для зобов’язань перед МВФ та ЄС. Вони спрощують ПДВ, банківські процедури й банкрутство малого бізнесу.

Україна ухвалила закони за зобов'язаннями перед МВФ і ЄС - Корецький розповів, що далі

Україна провела через парламент потрібні для зобов'язань перед МВФ і ЄС закони. Про це повідомив 11 листопада Прем'єр-міністр Сергій Корецький, розповівши, що далі, пише УНН.

Про які закони йдеться

"Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, важливих для виконання наших міжнародних зобов’язань у межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки", - повідомив Корецький у соцмережах.

"Зокрема, в цілому ухвалено законопроєкти, які спрощують адміністрування ПДВ, вдосконалюють банківські процедури, запроваджують спрощені процедури банкрутства для малого та мікробізнесу", - зазначив він.

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Також, з його слів, у першому читанні підтримано два законопроєкти з пакета SEPA, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. "Це дозволить у майбутньому зробити міжнародні перекази для громадян і бізнесу швидшими та дешевшими", - вказав він.

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Що далі

"Ці рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги", - наголосив Корецький.

Він висловив вдячність народним депутатам за підтримку цих ініціатив.

"Уряд тісно співпрацює з парламентом. Усі міністри залучені до роботи в профільних комітетах і парламентських групах", - підкреслив Прем'єр.

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Юлія Шрамко

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