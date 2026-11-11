Украина приняла законы в рамках обязательств перед МВФ и ЕС - Корецкий рассказал, что дальше
Киев • УНН
Парламент поддержал законы в рамках обязательств перед МВФ и ЕС. Они упрощают процедуры, связанные с НДС и банками, а также банкротство малого бизнеса.
Украина провела через парламент необходимые для выполнения обязательств перед МВФ и ЕС законы. Об этом 11 ноября сообщил Gремьер-министр Сергей Корецкий, рассказав, что будет дальше, пишет УНН.
О каких законах идет речь
"Верховная Hада приняла ряд законопроектов, важных для выполнения наших международных обязательств в рамках Ukraine Facility, договоренностей с МВФ и других механизмов международной поддержки", — сообщил Корецкий в социальных сетях.
"В частности, в целом приняты законопроекты, которые упрощают администрирование НДС, совершенствуют банковские процедуры, вводят упрощенные процедуры банкротства для малого и микробизнеса", — отметил он.
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Также, по его словам, в первом чтении поддержаны два законопроекта из пакета SEPA, необходимые для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро. "Это позволит в будущем сделать международные переводы для граждан и бизнеса более быстрыми и дешевыми", — указал он.
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Что дальше
"Эти решения открывают путь к получению следующей части международной финансовой помощи", — подчеркнул Корецкий.
Он выразил благодарность народным депутатам за поддержку этих инициатив.
"Правительство тесно сотрудничает с парламентом. Все министры привлечены к работе в профильных комитетах и парламентских группах", — подчеркнул Gремьер.
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