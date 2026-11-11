Украина приняла законы в рамках обязательств перед МВФ и ЕС - Корецкий рассказал, что дальше

От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобождения

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Дело о медицинской халатности врачей Odrex: судья Чаплицкий повторно обратится в КДКА из-за поведения адвокатов

В москве заявили, что могли бы заключить пакты о ненападении с государствами - членами НАТО

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"Путь сужается": Reuters указало на скептицизм в ЕС относительно быстрого вступления Украины

Арахамия после мирных переговоров в Абу-Даби видит шанс найти решение до Нового года

рф ударила по территории лицея в Киевской области, где в укрытии находился 171 ребенок

В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф

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