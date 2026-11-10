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Рада поддержала присоединение Украины к зоне платежей в евро — это должно упростить переводы

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Рада поддержала за основу два законопроекта для вступления Украины в SEPA. Переводы в евро могут подешеветь, а порог мониторинга вырастет до 550 тыс. грн.

Рада поддержала присоединение Украины к зоне платежей в евро — это должно упростить переводы

Украина приближается к интеграции в европейское финансовое пространство. Верховная Рада 10 ноября приняла за основу законопроекты о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) (№14327-д и №15503), сообщили в парламенте, пишет УНН.

Детали

"За" первый проголосовали 249 народных депутатов. За другой — 258.

Законопроект №14327-д, как пояснили в НБУ, направлен на приведение украинского законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствие с европейским и выполнение условий, которые позволят Украине подать заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

SEPA — общее платежное пространство, которым пользуются более 500 млн человек и компаний в более чем 41 стране Европы, отметили в Минфине.

"Документ предусматривает возможность осуществлять международные переводы в евро быстрее, без лишних комиссий и по единым правилам для всех стран — участниц SEPA. Кроме того, документ усиливает контроль за прозрачностью и добросовестностью владельцев финансовых учреждений", — указали в парламенте.

Минфин по пунктам объяснил, что это даст:

  • переводы в евро — быстро и без лишних посредников;
    • комиссии — от 0 до 5 евро вместо нынешних значительно более высоких расходов;
      • средства на счете — практически мгновенно;
        • в стране будет оставаться 70–100 млн евро ежегодно, которые сегодня уходят на банковские комиссии.

          Законопроект, по данным НБУ, направлен, в частности, на обеспечение:

          • прозрачности бенефициарного владения — предусматривается усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований;
            • внедрения института информаторов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в частности определения прав и гарантий их защиты, среди которых создание анонимных каналов сообщений, конфиденциальность, бесплатная правовая помощь, освобождение от юридической ответственности в определенных этим законопроектом случаях и т. п.;
              • создания Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Это информационно-коммуникационная система для учета банковских счетов, счетов в ценных бумагах, платежных и других счетов, электронных кошельков физических лиц, договоров о предоставлении индивидуальных банковских сейфов физических лиц, которая обеспечивает онлайн-доступ к Реестру, в частности для уполномоченных лиц определенных законом органов, с целью расследования преступлений, в том числе связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма.

                В Реестре, как пояснили в НБУ, будет фиксироваться факт открытия физическим лицом счета или банковского сейфа в конкретном финансовом учреждении, но без какой-либо информации о имеющихся на счете суммах или движении средств. Информация о наличии счета физического лица в определенном финансовом учреждении является банковской тайной. Доступ к такой информации может быть предоставлен исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством, и только уполномоченным органам — АРМА, НАЗК и БЭБ — в установленном законодательством порядке.

                Администратором и держателем Реестра будет Министерство финансов Украины. Положение о Реестре, порядок его создания и ведения будут утверждаться Министерством финансов по согласованию с НБУ и НКЦБФР.

                Кроме того, законопроект также предусматривает увеличение пороговой суммы финансового мониторинга с 400 тыс. грн до 550 тыс. грн.

                По данным Минфина, в финансовом мониторинге ожидаются следующие изменения:

                • порог обязательного мониторинга вырастет с 400 тыс. грн до суммы, эквивалентной более 10 тыс. евро (ориентировочно 550 тыс. грн);
                  • для азартных игр порог не меняется — 55 тыс. грн;
                    • штрафы повышаться не будут.

                      Реестр счетов и сейфов будет содержать только IBAN, имя владельца и название банка. Данные об остатках средств, движении по счетам и содержимом сейфов в него не попадут, отметили в Минфине.

                      Какие преимущества дает присоединение к SEPA

                      По данным НБУ, новое законодательство коснется нескольких сфер:

                      • для банковской системы. Присоединение к SEPA обеспечит украинским банкам равные условия конкуренции с европейскими финансовыми учреждениями, упростит и удешевит обработку трансграничных платежей в евро. Это откроет новые возможности для привлечения клиентов, развития современных платежных продуктов и технологических инноваций. В то же время интеграция в европейское платежное пространство будет способствовать повышению качества банковских услуг, усилению конкуренции и укреплению доверия к украинской банковской системе;
                        • для бизнеса. SEPA будет означать более быстрые, дешёвые и простые расчёты с европейскими партнёрами, снижение операционных расходов и лучшие условия для развития международной торговли. По оценкам Министерства финансов, общая ежегодная экономия на международных переводах может составить 70–100 млн евро, а для малого и среднего бизнеса, который регулярно экспортирует товары и услуги в ЕС, — в среднем около 4 тыс. евро в год на одно предприятие. Прозрачность и стандартизация платежей также будут способствовать укреплению доверия европейских контрагентов и расширению возможностей для украинских компаний на рынке ЕС;
                          • для граждан. Присоединение к SEPA сделает переводы в евро между Украиной и странами Европы более быстрыми, доступными по стоимости и удобными. Например, в Молдове базовая минимальная стоимость одного перевода в евро снизилась с 20 до 1,26 евро.
                            SEPA_Факти_10_11_26.pdf

                            Второй принятый за основу законопроект №15503 предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс Украины с целью обеспечения соответствия актам права Европейского союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платёжным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

                            Юлия Шрамко

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