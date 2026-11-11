В Украине одобрили упрощённое администрирование НДС - какие изменения для ФЛП и что нового по авто и смартфонам

$45.500.0951.080.26
ukenru
13:05 • 452 просмотра
"Путь сужается": Reuters указало на скептицизм в ЕС относительно быстрого вступления Украины
11:49 • 9538 просмотра
Арахамия после мирных переговоров в Абу-Даби видит шанс найти решение до Нового года
10:42 • 12783 просмотра
рф ударила по территории лицея в Киевской области, где в укрытии находился 171 ребенок
08:44 • 25045 просмотра
В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 40307 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
11 ноября, 06:35 • 22550 просмотра
Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливоPhoto
11 ноября, 04:28 • 24877 просмотра
Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский
10 ноября, 23:48 • 30461 просмотра
Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету
10 ноября, 22:46 • 25451 просмотра
"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский
10 ноября, 20:50 • 23492 просмотра
В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Британия создаёт военно-морской альянс десяти стран против рф — The Guardian11 ноября, 03:25 • 12330 просмотра
Что празднуют 11 ноября в Украине и мире11 ноября, 03:57 • 8784 просмотра
В Донецке оккупанты откроют парк для милитаризации детей — ЦПДPhoto11 ноября, 05:22 • 4814 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 20177 просмотра
Украина стремится получить 10 лет поддержки для 800-тысячной армии после войны - AFP07:49 • 6562 просмотра
публикации
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 40307 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 48049 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 40788 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 37519 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
10 ноября, 16:00 • 39696 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром13:01 • 308 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 20175 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 24586 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 21886 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 22505 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Ка-50
Saab JAS 39 Gripen
Financial Times

В Украине одобрили упрощённое администрирование НДС - какие изменения для ФЛП и что нового по авто и смартфонам

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Законопроект №16037-д упрощает отчётность и взаимодействие бизнеса с ГНС. Порог проверок по НДС повысят до 1 млн грн.

В Украине одобрили упрощённое администрирование НДС - какие изменения для ФЛП и что нового по авто и смартфонам

В Украине упрощают администрирование НДС для бизнеса и вносят новые налоговые изменения. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект (№16037-д). Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение парламента.

Детали

За проголосовали 273 народных депутата.

"Документ предусматривает развитие электронного взаимодействия между налогоплательщиками и контролирующими органами, а также совершенствование налоговой отчетности и оформления налоговых накладных", — отметили в парламенте.

Как объяснили в Минфине, законопроект направлен на уменьшение административной нагрузки на бизнес и упрощение взаимодействия налогоплательщиков с ГНС.

Что изменится для плательщиков НДС

В Минфине перечислили ключевые изменения:

  • предварительно заполненная отчетность — плательщики смогут получать предварительно заполненные декларации по НДС и налоговые накладные на основе данных ГНС;
    • более гибкие правила отчетности — ФЛП — плательщики НДС смогут самостоятельно выбирать отчетный период: месяц или квартал;
      • меньше проверок — порог для назначения документальных проверок по бюджетному возмещению и отрицательному значению НДС увеличится со 100 тыс. грн до 1 млн грн;
        • более простое оформление налоговых накладных — расширяются возможности составления сводных налоговых накладных;
          • более удобные условия для бизнеса — упрощается перенос отрицательного значения НДС в случае реорганизации предприятия путем преобразования.

            Другие изменения:

            • VIN-код станет обязательным реквизитом налоговой накладной при продаже транспортных средств;
              • при продаже смартфонов и других телефонов в налоговых накладных будут указывать IMEI.

                Также обновляются правила налогообложения доходов физических лиц от продажи транспортных средств и один из критериев для плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства ("белый бизнес").

                Закон вступит в силу после подписания Президентом Украины и опубликования. Отдельные положения начнут действовать с 1 января и 1 июля 2027 года.

                Рада продлила 50%-ный налог на прибыль банков в 2027 году11.11.26, 12:48 • 1736 просмотров

                Юлия Шрамко

                ЭкономикаПолитикаФинансы
                Законы
                Государственная налоговая служба Украины
                Министерство финансов Украины
                Верховная Рада
                Украина