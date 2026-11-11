В Украине одобрили упрощённое администрирование НДС - какие изменения для ФЛП и что нового по авто и смартфонам
Киев • УНН
Законопроект №16037-д упрощает отчётность и взаимодействие бизнеса с ГНС. Порог проверок по НДС повысят до 1 млн грн.
В Украине упрощают администрирование НДС для бизнеса и вносят новые налоговые изменения. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект (№16037-д). Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение парламента.
Детали
За проголосовали 273 народных депутата.
"Документ предусматривает развитие электронного взаимодействия между налогоплательщиками и контролирующими органами, а также совершенствование налоговой отчетности и оформления налоговых накладных", — отметили в парламенте.
Как объяснили в Минфине, законопроект направлен на уменьшение административной нагрузки на бизнес и упрощение взаимодействия налогоплательщиков с ГНС.
Что изменится для плательщиков НДС
В Минфине перечислили ключевые изменения:
- предварительно заполненная отчетность — плательщики смогут получать предварительно заполненные декларации по НДС и налоговые накладные на основе данных ГНС;
- более гибкие правила отчетности — ФЛП — плательщики НДС смогут самостоятельно выбирать отчетный период: месяц или квартал;
- меньше проверок — порог для назначения документальных проверок по бюджетному возмещению и отрицательному значению НДС увеличится со 100 тыс. грн до 1 млн грн;
- более простое оформление налоговых накладных — расширяются возможности составления сводных налоговых накладных;
- более удобные условия для бизнеса — упрощается перенос отрицательного значения НДС в случае реорганизации предприятия путем преобразования.
Другие изменения:
- VIN-код станет обязательным реквизитом налоговой накладной при продаже транспортных средств;
- при продаже смартфонов и других телефонов в налоговых накладных будут указывать IMEI.
Также обновляются правила налогообложения доходов физических лиц от продажи транспортных средств и один из критериев для плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства ("белый бизнес").
Закон вступит в силу после подписания Президентом Украины и опубликования. Отдельные положения начнут действовать с 1 января и 1 июля 2027 года.
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