В Україні схвалили простіше адміністрування ПДВ - які зміни для ФОП і що нового для авто та смартфонів
Київ • УНН
Законопроєкт №16037-д спрощує звітність і взаємодію бізнесу з ДПС. Поріг перевірок щодо ПДВ підвищать до 1 млн грн.
В Україні спрощують адміністрування ПДВ для бізнесу та вносять нові податкові зміни. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт (№16037-д). Про це УНН пише з посиланням на повідомлення парламенту.
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За проголосували 273 народні депутати.
"Документ передбачає розвиток електронної взаємодії між платниками податків і контролюючими органами, а також удосконалення податкової звітності та оформлення податкових накладних", - зазначили в парламенті.
Як пояснили у Мінфіні, законопроєкт спрямований на зменшення адміністративного навантаження на бізнес та спрощення взаємодії платників податків із ДПС.
Що зміниться для платників ПДВ
У Мінфіні перелічили ключові зміни:
- попередньо заповнена звітність – платники зможуть отримувати попередньо заповнені декларації з ПДВ та податкові накладні на основі даних ДПС;
- гнучкіші правила звітування – ФОП – платники ПДВ зможуть самостійно обирати звітний період: місяць або квартал;
- менше перевірок – поріг для призначення документальних перевірок щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ збільшиться зі 100 тис. грн до 1 млн грн;
- простіше оформлення податкових накладних – розширюються можливості складання зведених податкових накладних;
- зручніші умови для бізнесу – спрощується перенесення від’ємного значення ПДВ у разі реорганізації підприємства шляхом перетворення.
Інші зміни:
- VIN-код стане обов’язковим реквізитом податкової накладної під час продажу транспортних засобів;
- під час продажу смартфонів та інших телефонів у податкових накладних зазначатимуть IMEI.
Також оновлюються правила оподаткування доходів фізичних осіб від продажу транспортних засобів та один із критеріїв для платників із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства ("білий бізнес").
Закон набуде чинності після підписання Президентом України та опублікування. Окремі положення почнуть діяти з 1 січня та 1 липня 2027 року.
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