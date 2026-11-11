Рада продовжила 50% податку на прибуток банків у 2027 році

В Україні схвалили продовження підвищеної ставки податку на прибуток для банків у 2027 році. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт (№15262). Про це повідомили у парламенті 11 листопада, пише УНН.

За проголосували 303 народні депутати.

Що передбачається

"Документ передбачає продовження на наступний рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50%. Одночасно він заборонятиме зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів", - повідомили у парламенті.

Це, як очікується, дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету, які спрямують на фінансування сектору безпеки й оборони в умовах воєнного стану.

Рада підтримала 50% податку на прибуток банків у 2027 році: скільки отримає бюджет і чим ризикує економіка

уСкільки додаткових коштів планують отримати від банків

За оцінками Міністерства фінансів, продовження підвищеного оподаткування банків може забезпечити понад 50 млрд гривень додаткових надходжень до зведеного бюджету за результатами податкових періодів 2027 року. Кошти надходитимуть протягом двох бюджетних років.

Зокрема, у 2027 році Мінфін прогнозує додаткові надходження на рівні 37,8 млрд гривень, із яких 34 млрд гривень мають надійти до державного бюджету, а ще 3,8 млрд гривень — до місцевих бюджетів. У 2028 році очікують отримання додаткових 12,6 млрд гривень, зокрема 11,4 млрд гривень до державного бюджету та 1,2 млрд гривень до місцевих бюджетів.

Окрім того, у матеріалах до проєкту Державного бюджету на 2027 рік передбачено 38,5 млрд гривень надходжень від податку на прибуток банків за перші три квартали наступного року за умови продовження ставки 50%.

Водночас парламентський комітет з питань бюджету звернув увагу, що до законопроєкту не було надано фінансово-економічного обґрунтування з відповідними розрахунками, передбаченого Бюджетним кодексом та Регламентом Верховної Ради.

Чому влада наполягає на підвищеному оподаткуванні

Одним із головних аргументів прихильників продовження підвищеної ставки залишається прибутковість українського банківського сектору. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев раніше пояснював необхідність такого рішення особливостями отримання банками прибутків під час війни.

За його словами, значну частину доходів банківські установи отримують й від операцій із депозитними сертифікатами Національного банку та облігаціями внутрішньої державної позики. Ці інструменти дають банкам можливість отримувати дохід за відносно низького рівня ризику порівняно з класичним кредитуванням. Гетманцев наголошував, що держава, яка забезпечує функціонування відповідних фінансових механізмів, має право розраховувати на додаткові надходження від банківського сектору в умовах значних оборонних витрат.

"Держава забирає у банків частину цього прибутку, яка піде на фінансування армії", — заявляв Гетманцев у червні 2026 року.

Парламентар також звертав увагу на високу рентабельність банківського капіталу в Україні порівняно з європейськими показниками.

НБУ та банківський сектор попереджають про ризики

Попри очікуваний бюджетний ефект, продовження підвищеного оподаткування викликало заперечення з боку представників фінансового сектору.

Національний банк України раніше неодноразово звертав увагу на ризики, пов'язані з підвищенням податку на прибуток банків до 50%. Зокрема, у звіті про фінансову стабільність за грудень 2025 року регулятор зазначав, що підвищене податкове навантаження обмежує можливості банків нарощувати операції та негативно впливає на інвестиційну привабливість фінансового сектору.

Окремим ризиком НБУ називав можливе ускладнення приватизації державних банків. На думку регулятора, надмірне вилучення прибутку також може обмежувати можливості фінансових установ накопичувати капітал.

У червні 2026 року проти законопроєкту №15262 виступили одразу кілька професійних та бізнесових об'єднань. Так, Асоціація українських банків, Національна асоціація банків України, Конфедерація будівельників України, Асоціація підприємців ветеранів України, Ліга страхових організацій України та Торгово-промислова палата України звернулися до парламенту із закликом не підтримувати запропоновані зміни.

Представники цих організацій застерігали, що тривале застосування підвищеної ставки може негативно позначитися на кредитуванні підприємств, інвестиційній активності та розвитку ветеранського бізнесу. В Асоціації українських банків також наводили оцінки, відповідно до яких 20–25 млрд гривень капіталу потенційно можуть забезпечити 200–300 млрд гривень кредитного ресурсу для економіки.

Як рішення може вплинути на бізнес і вкладників

Безпосередньо для громадян законопроєкт не передбачає запровадження нових податків на банківські депозити, карткові рахунки або кредитні операції. Підвищена ставка застосовується саме до прибутку банківських установ, а не до коштів їхніх клієнтів.

Водночас експерти банківського ринку звертають увагу на можливі непрямі наслідки.

Прибуток — одне із джерел поповнення капіталу банків. Від обсягу цього капіталу, зокрема, залежить можливість фінансових установ розширювати кредитування з дотриманням установлених нормативів. Відповідно, скорочення прибутку, який залишається в розпорядженні банків, потенційно може обмежувати їхні можливості фінансувати нові проєкти. Насамперед це може стосуватися кредитування малого та середнього бізнесу, відновлення пошкодженої інфраструктури, житлового будівництва та інвестицій в енергетичну стійкість.

Разом із тим підвищення податку не означає автоматичного подорожчання кредитів або скорочення всіх кредитних програм. Реальні наслідки залежатимуть від фінансового стану окремих банків, попиту на позики, вартості залучення коштів, кредитних ризиків та політики Національного банку.

Як змінювалося оподаткування банків в Україні

Підвищене оподаткування банківського сектору застосовується в Україні вже кілька років. У 2023 році Верховна Рада вперше встановила для банків ставку податку на прибуток у 50%. Рішення пояснювали необхідністю отримати додаткові бюджетні ресурси в умовах війни та високою прибутковістю фінансових установ.

У 2024 році аналогічна ставка була застосована повторно. У 2025 році банки сплачували податок на прибуток за ставкою 25%, однак наприкінці року парламент знову повернувся до питання підвищення податкового навантаження.

3 грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачив застосування ставки 50% протягом 2026 року.

Нагадаємо

Дещо раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що третє підвищення оподаткування банків матиме серйозні негативні наслідки. Він вважає ініціативу небезпечною, оскільки вона підриває довіру до податкової системи.