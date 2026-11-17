Второй и третий обзоры программы EFF МВФ по финансированию Украины после достижения «значительного прогресса» продолжатся обсуждением в онлайн-формате. Договоренности на уровне персонала еще не достигнуты — впереди завершение обсуждений и согласование решений. Успешные обзоры позволят Украине получить доступ примерно к 1,6 млрд долл. транша. Об этом сообщили в НБУ 17 ноября, пишет УНН.

Специалисты МВФ и власти Украины достигли значительного прогресса в обсуждении вопросов экономической и финансовой политики в рамках второго и третьего обзоров программы расширенного финансирования (EFF). Обсуждение продолжится в онлайн-формате — говорится в заявлении НБУ со ссылкой на пресс-релиз МВФ.

В течение прошлой недели команда Национального банка Украины во главе с председателем НБУ Андреем Пышным, а также представители правительства Украины, как отмечается, работали с миссией МВФ в онлайн- и офлайн-форматах.

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По результатам стороны достигли значительного прогресса в согласовании мер экономической и финансовой политики в рамках второго и третьего обзоров программы EFF — указали в Нацбанке.

Выполнила ли Украина обязательства

Украинские власти, подчеркнули в НБУ, «выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец сентября». «Также по состоянию на конец октября выполнены два из шести структурных маяков, еще два выполнены с опозданием, а по двум другим продолжается работа над их выполнением», — говорится в сообщении.

Работа над окончательным согласованием комплекса мер продолжается в онлайн-формате с целью в ближайшее время достичь договоренности на уровне персонала. Успешные второй и третий обзоры программы EFF позволят Украине получить доступ примерно к 1,6 млрд долл. США (1,207 млрд СДР) — сообщили в НБУ.

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Специалисты Фонда, как отмечается, подчеркивают, что «показатели выполнения программы улучшились после первого обзора, несмотря на более сложную ситуацию в сфере безопасности и экономике». «Крайне важно и впредь сохранять эту динамику реформ для разблокирования уже согласованного финансирования и мобилизации дополнительных доходов и поддержки доноров для получения гарантий финансирования», — отмечается в пресс-релизе МВФ.

Национальный банк со своей стороны, как указано, «обеспечил выполнение всех взятых обязательств в рамках программы». «Это касается реализации монетарной политики, поддержания ценовой и финансовой стабильности, обеспечения устойчивости банковской системы и дальнейшего проведения реформ в рамках финансового сектора», — объяснили в Нацбанке.

«Несмотря на существенное усиление рисков в сфере безопасности, Национальному банку удалось сохранить финансовую стабильность. Банковский сектор остается ликвидным, хорошо капитализированным и прибыльным, располагает значительными запасами капитала и ликвидности, а доля неработающих кредитов остается низкой», — говорится в заявлении.

Выводы МВФ

Специалисты МВФ, как сообщается, «отметили ускорение роста кредитования до 31,6% в годовом выражении во II квартале 2026 года, одновременно заметив, что кредитные риски для финансового сектора возрастают из-за усиления атак на активы предприятий, логистическую и экспортную инфраструктуру». «Страховой сектор сталкивается с увеличением спроса на страховые выплаты», — отмечается в заявлении.

Специалисты Фонда подчеркивают, что «надежный доступ к финансированию остается критически важным для способности предприятий выдерживать текущие шоки».

Монетарная политика НБУ, как указано, «остается направленной на сдерживание инфляции и сохранение контролируемости инфляционных ожиданий в условиях усиления инфляционного давления из-за внешних и внутренних шоков предложения».

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«Заявление Фонда по итогам миссии также содержит важный акцент на том, что независимость НБУ с законодательно установленными защитными механизмами остается критически важной опорой для поддержания макрофинансовой стабильности», — отметили в Нацбанке.

Для Национального банка принципиально важно обеспечивать последовательность и предсказуемость экономической политики даже в условиях чрезвычайно высокой неопределённости. Мы выполняем свои обязательства в рамках программы сотрудничества с МВФ, сохраняем финансовую стабильность и продолжаем реализацию необходимых реформ. Впереди завершение обсуждений и согласование решений, необходимых для достижения договорённости на уровне персонала – прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

Национальный банк указал на конструктивный диалог, профессиональное сотрудничество и последовательную поддержку Украины командой МВФ.

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