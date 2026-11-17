Международный валютный фонд (МВФ) значительно ухудшил прогноз динамики экономики Украины. Об этом говорится в релизе по итогам миссии МВФ, которая работала в гибридном формате во Львове и Варшаве на прошлой неделе, информирует УНН.

Детали

Указывается, что вместо роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году на 1% и его ускорения до 3,5% в следующем году теперь Фонд ожидает сокращения ВВП в этом году на 0,5%, а в следующем году — до 1,0%.

Экономический прогноз был существенно ухудшен по сравнению с периодом первого пересмотра. Это обусловлено всё более сложной ситуацией в сфере безопасности, усилением атак на экономическую инфраструктуру, а также предположением, что война будет продолжаться на протяжении всего 2027 года — отмечается в документе.

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В МВФ считают, что, несмотря на усилия правительства Украины, направленные на сохранение макроэкономической стабильности и общей устойчивости, прогноз остаётся крайне неопределённым, поскольку война продолжает наносить тяжёлые потери населению и экономике.

"Поскольку критически важные расходы будут оставаться повышенными в среднесрочной перспективе, в частности на оборону и реконструкцию, предложения о дальнейшем расширении расходов, не связанных с обороной, должны быть согласованы с реалиями ограниченных финансовых возможностей и необходимостью восстановления фискальной и долговой устойчивости. Власти должны тщательно ограничивать новые инициативы в сфере расходов только программами, которые приносят значительные экономические и социальные результаты, чтобы направлять ресурсы на наиболее приоритетные потребности", — подытожили в Фонде.

Напомним

Украина провела через парламент необходимые для выполнения обязательств перед МВФ и ЕС законы, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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