$45.530.1851.050.37
ukenru
14:24 • 542 просмотра
В ЕС проведут встречу с представителями Украины и США по вопросам мира 4 ноября - Еврокомиссия
Эксклюзив
14:07 • 6768 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
13:59 • 5442 просмотра
В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина
Эксклюзив
13:47 • 5012 просмотра
Россия в октябре потеряла до 9 Су-34 при возможности их производства до 18 единиц в годPhotoVideo
13:35 • 6434 просмотра
МВФ представил сценарии пересмотра тарифов в Украине — в Минэнерго ответили, ждать ли повышений и когда
13:16 • 10709 просмотра
Латвия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за жестоких атак рф на украинцев
12:23 • 13889 просмотра
Буданов: человека в форме медика возле дома в Борщаговке опросили, она задержана
11:38 • 18196 просмотра
Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года - Премьер
Эксклюзив
11:27 • 26520 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
10:57 • 16678 просмотра
Зеленский прибыл в Берлин на встречу с Мерцем перед переговорами в Абу-ДабиVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Россияне нанесли комбинированный удар по Харькову: пострадали более 60 человек3 ноября, 04:33 • 25583 просмотра
В России атаковали один из крупнейших НПЗ, который поставляет топливо для военной авиацииPhotoVideo3 ноября, 04:44 • 31227 просмотра
Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины, под основной атакой оказался ЛадыжинPhoto3 ноября, 05:02 • 43391 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 44379 просмотра
россия атаковала энергетику - в каких регионах повреждения и отключенияPhoto3 ноября, 06:37 • 24719 просмотра
публикации
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
14:07 • 6800 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
11:27 • 26529 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 53194 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 61380 просмотра
На питание военнослужащих планируют потратить почти 44 млрд грн: что изменится в 2027 году2 ноября, 14:10 • 64189 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент08:40 • 16801 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 44514 просмотра
Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе3 ноября, 04:05 • 40417 просмотра
В Италии спустя 51 год возобновили расследование убийства режиссёра Пьера Паоло Пазолини3 ноября, 03:05 • 34004 просмотра
В России зафиксировали вспышку «мышиной лихорадки», более 1500 человек заболели в 5 регионах3 ноября, 02:05 • 30421 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Х-101
Отопление
MIM-104 Patriot
Кх-59

МВФ представил сценарии пересмотра тарифов в Украине — в Минэнерго ответили, ждать ли повышений и когда

Киев • УНН

 • 6444 просмотра

Мораторий на повышение тарифов будет действовать в Украине до завершения военного положения. Минэнерго сначала планирует усилить адресную поддержку домохозяйств.

МВФ представил сценарии пересмотра тарифов в Украине — в Минэнерго ответили, ждать ли повышений и когда
Фото иллюстративное

Мораторий на повышение тарифов в Украине продолжает действовать. Любые изменения системы тарифообразования возможны только после завершения военного положения. Так в Минэнерго отреагировали на технический отчет МВФ, в котором представлены два сценария постепенного пересмотра тарифов на газ и электроэнергию в Украине, передает УНН.

Позиция четкая и неизменная: мораторий на повышение тарифов в Украине продолжает действовать. Любые изменения системы тарифообразования согласно действующему закону возможны только после завершения военного положения 

- говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что Украина разрабатывает долгосрочную Дорожную карту реформы энергетического сектора. Ее ключевая составляющая — защита людей.

Работаем над усовершенствованной моделью адресной поддержки в вопросах получения субсидий и льгот. Вместе с партнерами начинаем создавать единую онлайн-платформу по принципу единого платежного документа, где все счета и вся государственная поддержка — в одном окне, с интеграцией в государственные реестры на базе «Дії». Именно адресная социальная поддержка людей станет первым шагом этих преобразований 

- добавили в ведомстве.

Разработка Дорожной карты, как отметили в Минэнерго, — часть международных обязательств Украины. Речь идет о дальнейшей интеграции в европейский энергетический рынок, что является предпосылкой полноправного членства нашей страны в Евросоюзе.

Документ охватывает и другие направления: укрепление устойчивости энергосистемы после российских атак, оздоровление энергетических рынков, прозрачное и независимое корпоративное управление в государственных энергокомпаниях.

Профессиональные рекомендации МВФ важны для Украины как предложения. Однако решение будет принимать государство, и последовательность его действий четкая: сначала действенная модель поддержки украинских семей, и только затем — изменения в ценообразовании — отметили в ведомстве.

Добавим

В Минэнерго добавили, что в техническом отчете МВФ специалисты Фонда оценили ситуацию в украинской энергетике. Отчет охватывает широкий спектр тем и основывается на структуре потребления домохозяйств 2021 года. В нем смоделировано несколько сценариев. Все они являются расчетами, а не обязательствами, и ни один из них не предусматривает немедленного выполнения. Отчет нужен для того, чтобы государство видело детальную финансовую картину действующей системы поддержки и могло оценить различные варианты реформы.

Анализ МВФ является частью долгосрочной работы над реформой, которая включает поддержку людей и восстановление энергетической системы после российских атак. Реализация этой реформы позволит Украине успешно завершить евроинтеграцию и стать частью объединенной Европы.

Кабмин оперативно готовит бюджет-2027 ко второму чтению с учётом требований МВФ — Корецкий03.11.26, 14:18 • 1878 просмотров

Напомним

Международный валютный фонд представил два сценария постепенного пересмотра тарифов на газ и электроэнергию в Украине. Эксперты предлагают в течение трех лет сократить государственную поддержку энергопотребления и перейти к тарифам, которые будут покрывать расходы на поставку энергии. Ориентировочный период реализации реформы — 2027–2029 годы.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Тарифы
Законы
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Министерство энергетики Украины
Европейский Союз
Европа
Украина