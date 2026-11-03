МВФ представил сценарии пересмотра тарифов в Украине — в Минэнерго ответили, ждать ли повышений и когда

Фото иллюстративное

Мораторий на повышение тарифов в Украине продолжает действовать. Любые изменения системы тарифообразования возможны только после завершения военного положения. Так в Минэнерго отреагировали на технический отчет МВФ, в котором представлены два сценария постепенного пересмотра тарифов на газ и электроэнергию в Украине, передает УНН.

Позиция четкая и неизменная: мораторий на повышение тарифов в Украине продолжает действовать. Любые изменения системы тарифообразования согласно действующему закону возможны только после завершения военного положения - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что Украина разрабатывает долгосрочную Дорожную карту реформы энергетического сектора. Ее ключевая составляющая — защита людей.

Работаем над усовершенствованной моделью адресной поддержки в вопросах получения субсидий и льгот. Вместе с партнерами начинаем создавать единую онлайн-платформу по принципу единого платежного документа, где все счета и вся государственная поддержка — в одном окне, с интеграцией в государственные реестры на базе «Дії». Именно адресная социальная поддержка людей станет первым шагом этих преобразований - добавили в ведомстве.

Разработка Дорожной карты, как отметили в Минэнерго, — часть международных обязательств Украины. Речь идет о дальнейшей интеграции в европейский энергетический рынок, что является предпосылкой полноправного членства нашей страны в Евросоюзе.

Документ охватывает и другие направления: укрепление устойчивости энергосистемы после российских атак, оздоровление энергетических рынков, прозрачное и независимое корпоративное управление в государственных энергокомпаниях.

Профессиональные рекомендации МВФ важны для Украины как предложения. Однако решение будет принимать государство, и последовательность его действий четкая: сначала действенная модель поддержки украинских семей, и только затем — изменения в ценообразовании — отметили в ведомстве.

Добавим

В Минэнерго добавили, что в техническом отчете МВФ специалисты Фонда оценили ситуацию в украинской энергетике. Отчет охватывает широкий спектр тем и основывается на структуре потребления домохозяйств 2021 года. В нем смоделировано несколько сценариев. Все они являются расчетами, а не обязательствами, и ни один из них не предусматривает немедленного выполнения. Отчет нужен для того, чтобы государство видело детальную финансовую картину действующей системы поддержки и могло оценить различные варианты реформы.

Анализ МВФ является частью долгосрочной работы над реформой, которая включает поддержку людей и восстановление энергетической системы после российских атак. Реализация этой реформы позволит Украине успешно завершить евроинтеграцию и стать частью объединенной Европы.

Кабмин оперативно готовит бюджет-2027 ко второму чтению с учётом требований МВФ — Корецкий

Напомним

Международный валютный фонд представил два сценария постепенного пересмотра тарифов на газ и электроэнергию в Украине. Эксперты предлагают в течение трех лет сократить государственную поддержку энергопотребления и перейти к тарифам, которые будут покрывать расходы на поставку энергии. Ориентировочный период реализации реформы — 2027–2029 годы.