Міжнародний валютний фонд (МВФ) значно погіршив прогноз динаміки економіки України. Про це йдеться у релізі за результатом місії МВФ, яка працювала у гібридному форматі у Львові та Варшаві минулого тижня, інформує УНН.

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Вказується, що замість зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) цього року на 1% та його прискорення до 3,5% наступного року тепер Фонд очікує зменшення ВВП цього року на 0,5%, а наступного року - до 1,0%.

Економічний прогноз було суттєво погіршено порівняно з періодом першого перегляду. Це зумовлено дедалі складнішою безпековою ситуацією, посиленням атак на економічну інфраструктуру, а також припущенням, що війна триватиме протягом усього 2027 року - зазначається у документі.

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В МВФ вважають, що, попри зусилля уряду України, спрямовані на збереження макроекономічної стабільності та загальної стійкості, прогноз залишається вкрай невизначеним, оскільки війна продовжує завдавати тяжких втрат населенню та економіці.

"Оскільки критично важливі витрати залишатимуться підвищеними в середньостроковій перспективі, зокрема на оборону та реконструкцію, пропозиції щодо подальшого розширення витрат, не пов'язаних з обороною, повинні бути узгоджені з реаліями обмежених фінансових можливостей та необхідністю відновлення фіскальної та боргової стійкості. Органи влади повинні ретельно обмежувати нові ініціативи щодо витрат лише програмами, які приносять значні економічні та соціальні результати, щоб пріоритезувати ресурси для найпріоритетніших потреб", - резюмували у Фонді.

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