У мережі з’явилось відео наслідків нічної комбінованої атаки на Кримський міст – воно зроблене за допомогою 3D-реконструкції. Кадри опубліковані в Telegram-каналі Dnipro Osint (Гарбуз), передає УНН.

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Як зазначає автор OSINT- пабліку, внаслідок численних влучань обвалився арковий проліт автомобільної частини мосту довжиною понад 270 метрів. Також фіксується пошкодження залізничного полотна.

Наразі автомобільний та залізничний рух мостом повністю зупинено, судноплавство через Керченську протоку призупинено - йдеться в дописі.

Ексначальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив: поки російський диктатор володимир путін намагається балістикою обвалити київські мости, які будувалися із розрахунку на можливу ядерну війну між СРСР і США, його головна гордість - Кримський міст, припиняє існування як інфраструктурний обʼєкт.

Через цей удар у росіян лишається лише одне сполучення з півостровом - суходолом, через окуповані південно-східні регіони України. Але й вони перебувають під вогневим контролем Сил оборони, зазначив Коваленко.

Водночас український журналіст і блогер Денис Казанський опублікував відео будівництва арки Кримського мосту, що була зруйнована сьогодні уночі.

Це тривалий і складний процес, для якого потрібна плавуча техніка. У нинішніх умовах повторити це практично неможливо - усе буде знищено дронами. кремлю доведеться або погодитися на часткове повітряне перемир’я, або змиритися з тим, що мосту більше немає, і залишити Крим у стані напівблокади - зазначив він.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму разом з аркою повністю обвалився автомобільний проліт мосту через Керченську протоку.