В сети появилось видео последствий ночной комбинированной атаки на Крымский мост — оно создано с помощью 3D-реконструкции. Кадры опубликованы в Telegram-канале Dnipro Osint (Гарбуз), передает УНН.

Детали

Как отмечает автор OSINT-паблика, в результате многочисленных попаданий обрушился арочный пролет автомобильной части моста длиной более 270 метров. Также зафиксировано повреждение железнодорожного полотна.

В настоящее время автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено, судоходство через Керченский пролив приостановлено — говорится в сообщении.

Экс-начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил: пока российский диктатор владимир путин пытается баллистикой обрушить киевские мосты, которые строились с расчетом на возможную ядерную войну между СССР и США, его главная гордость — Крымский мост — прекращает существование как инфраструктурный объект.

Из-за этого удара у россиян остается лишь одно сообщение с полуостровом — по суше, через оккупированные юго-восточные регионы Украины. Но и они находятся под огневым контролем Сил обороны, отметил Коваленко.

Тем временем украинский журналист и блогер Денис Казанский опубликовал видео строительства арки Крымского моста, которая была разрушена сегодня ночью.

Это длительный и сложный процесс, для которого нужна плавучая техника. В нынешних условиях повторить это практически невозможно — все будет уничтожено дронами. кремлю придется либо согласиться на частичное воздушное перемирие, либо смириться с тем, что моста больше нет, и оставить Крым в состоянии полублокады — отметил он.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму вместе с аркой полностью обрушился автомобильный пролет моста через Керченский пролив.