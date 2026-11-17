У тимчасово окупованому Криму фіксують, що разом з аркою повністю обрушено автомобільний проліт Кримського мосту. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "Крымский ветер" 17 листопада, показавши кадри, пише УНН.

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"Разом з аркою повністю обрушено автомобільний проліт Керченського мосту та повністю завалено уламками судноплавний фарватер. Тобто не буде не лише автомобільного руху через протоку, а й судноплавства між Чорним та Азовським морями", - повідомляє "Крымский ветер".

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