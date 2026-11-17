Наразі фахівці обстежують конструкції переправ - Північного та Південного мостів через Дніпро у Києві, які 17 листопада зазнали ударів балістикою - щоб визначити ступінь пошкоджень та можливі терміни відновлення руху. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає УНН.

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За словами мера, наразі фахівці проводять технічне обстеження обох мостів. Рішення щодо відновлення автомобільного руху ухвалюватимуть після отримання відповідних висновків.

Фахівці обстежують Північний та Південний мости. Визначають ступінь пошкоджень споруд. Після висновків спеціалістів будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух цими мостами - повідомив Кличко.

Він також показав, який зараз вигляд має Північний міст, записавши коротке відео на його фоні. На кадрах видно, що полотно мосту пошкоджене. По ньому робітники розставили обмежуючі рух та попереджувальні конструкції.

На ситуацію з мостами у столиці вже відреагував міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Він зазначив, що профільне міністерство в межах своїх повноважень надає фахову й організаційну підтримку міській владі для якнайшвидшого відновлення сполучення.

Експерти Національного інституту розвитку інфраструктури вже обстежують пошкоджені конструкції. Коли будуть результати обстеження, готуємо спільно з міськими службами чіткий план робіт і відповіді для киян, коли й за яких умов можна буде безпечно відновити рух - написав Калашник у Telegram.

Очільник профільного міністерства уточнив: щоб кияни могли дістатися з одного берега Дніпра на інший, місто організовує додаткові маршрути громадського транспорту. А "Укрзалізниця" вже збільшила кількість рейсів приміських електричок.

Що сталося з переправами у Києві

За інформацією Київської міської державної адміністрації, рух Північним та Південним мостами тимчасово перекрито в обох напрямках. Через обмеження у столиці змінили маршрути низки автобусів і тролейбусів. Зокрема, частину громадського транспорту перенаправили через Подільський та Дарницький мости.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено наземну інфраструктуру Київського метрополітену. На зеленій лінії поїзди курсують лише підземною ділянкою від станції "Сирець" до станції "Видубичі". Рух між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово призупинили.

Точні масштаби пошкоджень мостових конструкцій та строки відновлення повноцінного транспортного сполучення поки невідомі.

Доповнення

Унаслідок російської атаки в ніч на 17 листопада пошкодження також зафіксували в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах Києва. Виникли пожежі, зокрема на території складських приміщень. У частині столиці спостерігалися перебої з водо- та теплопостачанням. За попередніми даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок обстрілу постраждав 34-річний чоловік, якого госпіталізували.

Нагадаємо

Північний та Південний мости вже зазнавали пошкоджень унаслідок попередніх російських атак. Зокрема, після удару 7 листопада рух Північним мостом обмежували, а наступного дня частково відновили після технічного обстеження.