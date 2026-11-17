В настоящее время специалисты обследуют конструкции переправ - Северного и Южного мостов через Днепр в Киеве, которые 17 ноября подверглись ударам баллистическими ракетами, - чтобы определить степень повреждений и возможные сроки восстановления движения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

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По словам мэра, в настоящее время специалисты проводят техническое обследование обоих мостов. Решение о восстановлении автомобильного движения будут принимать после получения соответствующих заключений.

Специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Определяют степень повреждений сооружений. После заключений специалистов будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам - сообщил Кличко.

Он также показал, как сейчас выглядит Северный мост, записав короткое видео на его фоне. На кадрах видно, что мостовое полотно повреждено. Рабочие установили на нем конструкции, ограничивающие движение, и предупреждающие конструкции.

На ситуацию с мостами в столице уже отреагировал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Он отметил, что профильное министерство в пределах своих полномочий оказывает городской власти профессиональную и организационную поддержку для скорейшего восстановления сообщения.

Эксперты Национального института развития инфраструктуры уже обследуют поврежденные конструкции. Когда будут результаты обследования, подготовим совместно с городскими службами четкий план работ и ответы для киевлян - когда и при каких условиях можно будет безопасно восстановить движение - написал Калашник в Telegram.

Глава профильного министерства уточнил: чтобы киевляне могли добраться с одного берега Днепра на другой, город организует дополнительные маршруты общественного транспорта. А "Укрзалізниця" уже увеличила количество рейсов пригородных электричек.

Что произошло с переправами в Киеве

По информации Киевской городской государственной администрации, движение по Северному и Южному мостам временно перекрыто в обоих направлениях. Из-за ограничений в столице изменили маршруты ряда автобусов и троллейбусов. В частности, часть общественного транспорта перенаправили через Подольский и Дарницкий мосты.

Кроме того, в результате российской атаки повреждена наземная инфраструктура Киевского метрополитена. На зеленой линии поезда курсируют только по подземному участку от станции "Сырец" до станции "Выдубичи". Движение между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" временно приостановили.

Точные масштабы повреждений мостовых конструкций и сроки восстановления полноценного транспортного сообщения пока неизвестны.

Дополнение

В результате российской атаки в ночь на 17 ноября повреждения также зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах Киева. Возникли пожары, в частности на территории складских помещений. В части столицы наблюдались перебои с водо- и теплоснабжением. По предварительным данным Киевской городской военной администрации, в результате обстрела пострадал 34-летний мужчина, которого госпитализировали.

Напомним

Северный и Южный мосты уже подвергались повреждениям в результате предыдущих российских атак. В частности, после удара 7 ноября движение по Северному мосту ограничивали, а на следующий день частично восстановили после технического обследования.