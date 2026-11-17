Северный и Южный мосты Киева закрыты после удара рф: Кличко показал их повреждения
Киев • УНН
Специалисты определяют повреждения Северного и Южного мостов Киева после атаки 17 ноября. Сроки восстановления движения пока неизвестны.
В настоящее время специалисты обследуют конструкции переправ - Северного и Южного мостов через Днепр в Киеве, которые 17 ноября подверглись ударам баллистическими ракетами, - чтобы определить степень повреждений и возможные сроки восстановления движения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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По словам мэра, в настоящее время специалисты проводят техническое обследование обоих мостов. Решение о восстановлении автомобильного движения будут принимать после получения соответствующих заключений.
Специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Определяют степень повреждений сооружений. После заключений специалистов будем понимать, когда сможем открыть движение по этим мостам
Он также показал, как сейчас выглядит Северный мост, записав короткое видео на его фоне. На кадрах видно, что мостовое полотно повреждено. Рабочие установили на нем конструкции, ограничивающие движение, и предупреждающие конструкции.
На ситуацию с мостами в столице уже отреагировал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.
Он отметил, что профильное министерство в пределах своих полномочий оказывает городской власти профессиональную и организационную поддержку для скорейшего восстановления сообщения.
Эксперты Национального института развития инфраструктуры уже обследуют поврежденные конструкции. Когда будут результаты обследования, подготовим совместно с городскими службами четкий план работ и ответы для киевлян - когда и при каких условиях можно будет безопасно восстановить движение
Глава профильного министерства уточнил: чтобы киевляне могли добраться с одного берега Днепра на другой, город организует дополнительные маршруты общественного транспорта. А "Укрзалізниця" уже увеличила количество рейсов пригородных электричек.
Что произошло с переправами в Киеве
По информации Киевской городской государственной администрации, движение по Северному и Южному мостам временно перекрыто в обоих направлениях. Из-за ограничений в столице изменили маршруты ряда автобусов и троллейбусов. В частности, часть общественного транспорта перенаправили через Подольский и Дарницкий мосты.
Кроме того, в результате российской атаки повреждена наземная инфраструктура Киевского метрополитена. На зеленой линии поезда курсируют только по подземному участку от станции "Сырец" до станции "Выдубичи". Движение между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" временно приостановили.
Точные масштабы повреждений мостовых конструкций и сроки восстановления полноценного транспортного сообщения пока неизвестны.
Дополнение
В результате российской атаки в ночь на 17 ноября повреждения также зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах Киева. Возникли пожары, в частности на территории складских помещений. В части столицы наблюдались перебои с водо- и теплоснабжением. По предварительным данным Киевской городской военной администрации, в результате обстрела пострадал 34-летний мужчина, которого госпитализировали.
Напомним
Северный и Южный мосты уже подвергались повреждениям в результате предыдущих российских атак. В частности, после удара 7 ноября движение по Северному мосту ограничивали, а на следующий день частично восстановили после технического обследования.