У Києві після атаки рф складно зі світлом, водою і теплом, перекрито Північний міст
Київ • УНН
У Києві через атаку рф пошкоджені енергооб’єкти й Північний міст, рух ним закритий. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.
Нічна атака рф пошкодила енергооб'єкти та Північний міст у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко 7 листопада у соцмережах, пише УНН.
Світло, вода і тепло
Внаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно - в роботі систем тепло- та водопостачання в місті
З його слів, енергетики й комунальники працюють, щоб відновити послуги містянам.
Північний міст
Внаслідок атаки ворога пошкоджений Північний міст. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони
У патрульній поліції уточнили, що рух транспорту тимчасово перекритий: мостом Північним в обох напрямках; вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела до перехрестя з вулицею Світлодарською).
Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники.На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів
Метро
Водночас, за даними КМДА, "рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено".
"Водночас через часті та значні коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метро можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами. Також можливі короткочасні зупинки ескалаторі", - зазначили у МКДА.
Як вказано, "після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься".
"Оперативну інформацію транслюють працівники на платформах станцій метро. У разі повітряної тривоги усі 46 підземних станцій незмінно працюють в режимі укриття", - ідеться у повідомленні.
Чи є постраждалі
За даними Кличка, "5 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. В тому числі 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували".
За даними ДСНС, є наслідки атаки рф у Солом'янському районі - виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі.