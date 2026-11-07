В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрыт
Киев • УНН
В Киеве из-за атаки рф повреждены энергообъекты и Северный мост, движение по нему закрыто. Пострадали пять человек, среди них ребенок.
Ночная атака рф повредила энергообъекты и Северный мост в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко 7 ноября в соцсетях, пишет УНН.
Свет, вода и тепло
В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно — в работе систем теплоснабжения и водоснабжения в городе
По его словам, энергетики и коммунальщики работают, чтобы восстановить услуги для горожан.
Северный мост
В результате атаки врага поврежден Северный мост. Специалисты исследуют степень повреждений. Движение по мосту сейчас закрыто в обе стороны
В патрульной полиции уточнили, что движение транспорта временно перекрыто: по Северному мосту в обоих направлениях; по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела до перекрестка с улицей Светлодарской).
Сейчас на Северном мосту уже работают дорожники, коммунальщики. На объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередачи. Взрывной волной на парковке возле моста повреждены 5 грузовых автомобилей
Метро
В то же время, по данным КГГА, "движение поездов на всех линиях метрополитена восстановлено".
"В то же время из-за частых и значительных колебаний напряжения от внешних источников питания на линиях метро возможно временное приостановление движения или увеличение интервалов между поездами. Также возможны кратковременные остановки эскалаторов", — отметили в КГГА.
Как указано, "после стабилизации работы системы внешнего электроснабжения движение поездов будет восстанавливаться".
"Оперативную информацию транслируют работники на платформах станций метро. В случае воздушной тревоги все 46 подземных станций неизменно работают в режиме укрытия", — говорится в сообщении.
Есть ли пострадавшие
По данным Кличко, "5 пострадавших в столице в результате атаки врага. В том числе 14-летний ребенок. Двоих раненых медики госпитализировали".
По данным ГСЧС, есть последствия атаки рф в Соломенском районе — возникли пожары, зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, детского сада и нежилого здания.