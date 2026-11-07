В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрыт

$45.440.0951.040.21
ukenru
06:30 • 1420 просмотра
В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрытPhotoVideo
04:30 • 14733 просмотра
Украина и Россия впервые готовы договариваться — Трамп
6 ноября, 23:19 • 31198 просмотра
Ракетная атака на Киев: враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры
6 ноября, 22:17 • 27777 просмотра
Генерала СБУ Дуку взяли под стражу с залогом 65 млн грн
6 ноября, 21:15 • 20150 просмотра
В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига
6 ноября, 20:32 • 21031 просмотра
Миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF — на какой транш рассчитывает Украина
6 ноября, 19:47 • 22244 просмотра
россия готовит удары по энергетике, мостам, гражданской инфраструктуре Украины — Зеленский
6 ноября, 19:11 • 19458 просмотра
Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
6 ноября, 18:49 • 32213 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий
6 ноября, 18:33 • 15002 просмотра
В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением — Кличко назвал причину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Архитектор самых жестких инициатив — кого Трамп назначил новым руководителем аппарата Белого дома6 ноября, 21:00 • 6578 просмотра
В Киевской области дроны попали в дом: двое пострадавших6 ноября, 23:46 • 5964 просмотра
В российском Орле сообщают о ракетном ударе по военному заводу «Протон»Video7 ноября, 00:17 • 4378 просмотра
Ночная атака на Киев: двое пострадавших и повреждённые дома01:19 • 13823 просмотра
"Зеленые" обвинили АдН в российской пропаганде из-за выступления Мендель в Бундестаге02:52 • 6240 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 20094 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 32222 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 26811 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 51747 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 52041 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Игорь Гарбарук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 15871 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 15071 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 19238 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 19914 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari6 ноября, 13:53 • 18380 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Фильм
Сериал
9К720 Искандер

В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрыт

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

В Киеве из-за атаки рф повреждены энергообъекты и Северный мост, движение по нему закрыто. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрыт

Ночная атака рф повредила энергообъекты и Северный мост в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко 7 ноября в соцсетях, пишет УНН.

Свет, вода и тепло

В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно — в работе систем теплоснабжения и водоснабжения в городе

— сообщил Кличко.

По его словам, энергетики и коммунальщики работают, чтобы восстановить услуги для горожан.

Северный мост

В результате атаки врага поврежден Северный мост. Специалисты исследуют степень повреждений. Движение по мосту сейчас закрыто в обе стороны

— указал Кличко.

В патрульной полиции уточнили, что движение транспорта временно перекрыто: по Северному мосту в обоих направлениях; по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела до перекрестка с улицей Светлодарской).

Сейчас на Северном мосту уже работают дорожники, коммунальщики. На объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередачи. Взрывной волной на парковке возле моста повреждены 5 грузовых автомобилей

— добавил Кличко.

Метро

В то же время, по данным КГГА, "движение поездов на всех линиях метрополитена восстановлено".

"В то же время из-за частых и значительных колебаний напряжения от внешних источников питания на линиях метро возможно временное приостановление движения или увеличение интервалов между поездами. Также возможны кратковременные остановки эскалаторов", — отметили в КГГА.

Как указано, "после стабилизации работы системы внешнего электроснабжения движение поездов будет восстанавливаться".

"Оперативную информацию транслируют работники на платформах станций метро. В случае воздушной тревоги все 46 подземных станций неизменно работают в режиме укрытия", — говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие

По данным Кличко, "5 пострадавших в столице в результате атаки врага. В том числе 14-летний ребенок. Двоих раненых медики госпитализировали".

По данным ГСЧС, есть последствия атаки рф в Соломенском районе — возникли пожары, зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, детского сада и нежилого здания.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Южный мост (Киев)
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Житомирская область
Киев