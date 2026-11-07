В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрыт

Украина и Россия впервые готовы договариваться — Трамп

Ракетная атака на Киев: враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры

Генерала СБУ Дуку взяли под стражу с залогом 65 млн грн

В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига

Миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF — на какой транш рассчитывает Украина

россия готовит удары по энергетике, мостам, гражданской инфраструктуре Украины — Зеленский

Снег, мороз и гололедица — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня

Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий