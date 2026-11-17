Британський журнал The Economist представив щорічний прогноз The World Ahead 2027, визначивши десять ключових тенденцій, які можуть вплинути на майбутнє світу. На думку медіа, 2027 рік може стати періодом масштабних політичних конфліктів, економічної нестабільності, загострення геополітичного протистояння та нових кліматичних рекордів. Водночас розвиток штучного інтелекту, медицини та космічних технологій відкриє нові можливості. Про це повідомляє The Economist, передає УНН.

Деталі

Аналітики прогнозують посилення міжнародної нестабільності, нові випробування для світових фінансових ринків, зростання напруженості навколо Тайваню та можливі політичні потрясіння в Європейському Союзі. Одночасно світ зіткнеться з наслідками війни з Іраном, дефіцитом добрив, загрозами продовольчій безпеці та дедалі помітнішими наслідками зміни клімату.

Редактор спеціального випуску Том Стендедж вважає, що найближчий рік стане початком нового політичного етапу, коли міжнародна спільнота дедалі активніше готуватиметься до завершення президентства Дональда Трампа.

Трамп стане непередбачуванішим, а світ готуватиметься до нової Америки

Однією з головних тем прогнозу стало майбутнє американської політики.

Після проміжних виборів у листопаді 2026 року демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США. Це суттєво обмежить можливості адміністрації Дональда Трампа проводити законодавчі ініціативи без підтримки політичних опонентів. Однак журналісти The Economist припускають, що президент не погодиться на пасивну роль у завершальні роки свого перебування при владі. Навпаки, його дії можуть стати ще агресивнішими та менш передбачуваними. Серед можливих сценаріїв називають збільшення кількості президентських указів, судові конфлікти, масштабні політичні ініціативи та навіть нові військові авантюри.

Епоха після Трампа починається. Але не варто очікувати, що президент піде тихо - зазначив Том Стендедж.

На цьому тлі у США активізуватиметься боротьба за право стати наступником Трампа на президентських виборах 2028 року.

Для міжнародних партнерів Вашингтона головним питанням стане те, якою буде американська зовнішня політика після завершення нинішньої адміністрації та наскільки Сполучені Штати залишатимуться надійним союзником.

Китай і Тайвань: 2027 рік може стати переломним

Особливу увагу аналітики приділили ситуації навколо Тайваню. За наявними оцінками, китайський лідер Сі Цзіньпін поставив перед Народно-визвольною армією Китаю завдання бути готовою до потенційної військової операції із захоплення острова до 2027 року.

Одним із факторів, які можуть впливати на рішення Пекіна, став досвід сучасних воєн, насамперед російського вторгнення в Україну. Бойові дії продемонстрували, що новітні технології, безпілотні системи та асиметричні методи оборони дозволяють меншій державі ефективно протистояти значно потужнішому противнику. Це змінює традиційні уявлення про військову перевагу та змушує Китай оцінювати можливі втрати, економічні наслідки і ризики затяжного конфлікту. Тому 2027 рік може стати важливим випробуванням для безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, хоча пряме військове зіткнення залишається лише одним із можливих сценаріїв.

Штучний інтелект: технологічний прорив може обернутися фінансовою кризою

Ще однією серйозною загрозою The Economist називає ситуацію навколо стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Технологічні компанії продовжують інвестувати величезні кошти в обчислювальні потужності, центри обробки даних та розроблення нових моделей ШІ. Але дедалі більше таких інвестицій фінансується за рахунок боргових зобов'язань і складних фінансових механізмів, прозорість яких викликає запитання.

Аналітики попереджають, що подальше зростання боргового навантаження може підвищити ризик різкого падіння вартості технологічних компаній та спричинити потрясіння на фінансових ринках.

Крім економічних ризиків, розвиток ШІ посилюватиме загрози у сфері кібербезпеки та створюватиме нові виклики для політичних систем. А от побоювання щодо масового зникнення робочих місць і негативного екологічного впливу штучного інтелекту можуть бути перебільшеними.

Боргова криза: багаті країни дедалі більше живуть не за коштами

Експерти The Economist також прогнозують посилення тиску на світові боргові ринки.

Багато розвинених держав протягом тривалого часу витрачають більше коштів, ніж отримують у вигляді бюджетних надходжень, покриваючи дефіцити за рахунок нових запозичень. А зростання дохідності державних облігацій робить обслуговування боргів ще дорожчим. За таких умов уряди можуть зіткнутися з необхідністю скорочувати державні видатки, підвищувати податки або залучати нові кредити на менш вигідних умовах.

Особливе занепокоєння викликає фінансова ситуація у Франції. Однак проблема не обмежується однією державою. Аналітики попереджають, що накопичення боргових дисбалансів не може тривати безкінечно. У певний момент це здатне спричинити серйозні потрясіння на міжнародних фінансових ринках.

Європа перед політичним землетрусом: вибори у Франції можуть змінити ЄС

У центрі уваги The Economist опинилися президентські вибори у Франції, заплановані на весну 2027 року.

Одним із найрезонансніших сценаріїв видання називає можливу перемогу лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен. Такий результат, на думку аналітиків, може суттєво змінити баланс політичних сил у Європейському Союзі.

Насамперед під загрозою може опинитися традиційне франко-німецьке партнерство, яке протягом десятиліть залишається одним із головних механізмів ухвалення стратегічних рішень у ЄС. Крім того, потенційна зміна політичного курсу Парижа здатна посилити занепокоєння інвесторів щодо стану французьких державних фінансів. У результаті політична нестабільність в одній із найбільших економік Євросоюзу може поширитися на інші країни об'єднання.

Наслідки війни з Іраном загрожуватимуть енергетиці та продовольчій безпеці

Окремим викликом у 2027 році залишатимуться наслідки війни з Іраном. За оцінкою The Economist, конфлікт уже вплинув на регіональний баланс сил, міжнародні відносини та довіру до американської зовнішньої політики. У наступному році його наслідки можуть відчуватися далеко за межами Близького Сходу.

Зокрема, експерти очікують змін у світових енергетичних потоках і подальших ризиків для постачання добрив. Їхній дефіцит може негативно позначитися на аграрному виробництві та доступності продовольства, насамперед у країнах, найбільш залежних від імпорту. Додатковим фактором нестабільності стане невизначеність щодо майбутніх безпекових домовленостей на Близькому Сході.

2027 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень

Серед найсерйозніших глобальних ризиків залишається зміна клімату. Видання припускає, що 2027 рік може встановити новий температурний рекорд, зокрема через можливе формування надзвичайно потужного явища Ель-Ніньйо.

Світ може зіткнутися з новими хвилями екстремальної спеки, масштабними лісовими пожежами та тривалими посухами. Такі природні явища загрожують сільськогосподарському виробництву, водним ресурсам, енергетичній інфраструктурі та здоров'ю населення.

Нові ліки, боротьба зі старінням та доступніший космос

Попри переважно тривожні прогнози, The Economist визначив і кілька позитивних тенденцій.

Однією з них стане подальший розвиток препаратів для зниження ваги. Їхнє поширення вже впливає як на медицину зокрема, так і на на споживчу поведінку в цілому. Люди, які втрачають вагу, збільшують витрати на одяг, косметику, спортивні послуги та інші товари. Але потенційні ефекти таких препаратів, пов'язані зі здоровим старінням, стимулюють фармацевтичні компанії активніше досліджувати можливості збільшення тривалості здорового життя.

Ще одним напрямом технологічного прогресу стане космічна індустрія. Експерти прогнозують, що багаторазова ракета Starship компанії SpaceX почне здійснювати регулярні запуски супутників, що сприятиме здешевленню доступу до орбіти. Також очікується запуск першої приватної космічної станції та подальший розвиток концепції розміщення центрів обробки даних у космосі.

Останньою тенденцією прийдешнього року в списку The Economist стало переосмислення Голлівуду. Великі кіностудії продовжуватимуть перезапускати відомі франшизи, зокрема Star Wars, проте змушені будуть конкурувати з незалежними авторами та новими форматами розважального контенту.

Світ входить у період підвищеної невизначеності

Загалом прогноз The World Ahead 2027 демонструє, що наступний рік може стати одним із найскладніших періодів для міжнародної політики та глобальної економіки. Серед головних ризиків журналісти називають нестабільність американської політики, можливе загострення навколо Тайваню, боргові проблеми розвинених держав, наслідки близькосхідного конфлікту та кліматичні потрясіння. Водночас технологічний розвиток, медичні інновації та поступове здешевлення космічних запусків створюватимуть нові економічні можливості.

Нагадаємо

Раніше The Economist зробив прогноз, що Україна виграє економічну війну проти росії.