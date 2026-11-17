Британский журнал The Economist представил ежегодный прогноз The World Ahead 2027, определив десять ключевых тенденций, которые могут повлиять на будущее мира. По мнению издания, 2027 год может стать периодом масштабных политических конфликтов, экономической нестабильности, обострения геополитического противостояния и новых климатических рекордов. В то же время развитие искусственного интеллекта, медицины и космических технологий откроет новые возможности. Об этом сообщает The Economist, передает УНН.

Детали

Аналитики прогнозируют усиление международной нестабильности, новые испытания для мировых финансовых рынков, рост напряженности вокруг Тайваня и возможные политические потрясения в Европейском союзе. Одновременно мир столкнется с последствиями войны с Ираном, дефицитом удобрений, угрозами продовольственной безопасности и все более заметными последствиями изменения климата.

Редактор специального выпуска Том Стендеж считает, что ближайший год станет началом нового политического этапа, когда международное сообщество будет все активнее готовиться к завершению президентства Дональда Трампа.

Трамп станет непредсказуемее, а мир будет готовиться к новой Америке

Одной из главных тем прогноза стало будущее американской политики.

После промежуточных выборов в ноябре 2026 года демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США. Это существенно ограничит возможности администрации Дональда Трампа проводить законодательные инициативы без поддержки политических оппонентов. Однако журналисты The Economist предполагают, что президент не согласится на пассивную роль в завершающие годы своего пребывания у власти. Напротив, его действия могут стать еще более агрессивными и менее предсказуемыми. Среди возможных сценариев называют увеличение числа президентских указов, судебные конфликты, масштабные политические инициативы и даже новые военные авантюры.

Эпоха после Трампа начинается. Но не стоит ожидать, что президент уйдет тихо - отметил Том Стендеж.

На этом фоне в США активизируется борьба за право стать преемником Трампа на президентских выборах 2028 года.

Для международных партнеров Вашингтона главным вопросом станет то, какой будет американская внешняя политика после завершения нынешней администрации и насколько Соединенные Штаты останутся надежным союзником.

Китай и Тайвань: 2027 год может стать переломным

Особое внимание аналитики уделили ситуации вокруг Тайваня. Согласно имеющимся оценкам, китайский лидер Си Цзиньпин поставил перед Народно-освободительной армией Китая задачу быть готовой к потенциальной военной операции по захвату острова к 2027 году.

Одним из факторов, которые могут влиять на решения Пекина, стал опыт современных войн, прежде всего российского вторжения в Украину. Боевые действия продемонстрировали, что новейшие технологии, беспилотные системы и асимметричные методы обороны позволяют меньшему государству эффективно противостоять значительно более мощному противнику. Это меняет традиционные представления о военном превосходстве и заставляет Китай оценивать возможные потери, экономические последствия и риски затяжного конфликта. Поэтому 2027 год может стать важным испытанием для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя прямое военное столкновение остается лишь одним из возможных сценариев.

Искусственный интеллект: технологический прорыв может обернуться финансовым кризисом

Еще одной серьезной угрозой The Economist называет ситуацию вокруг стремительного развития искусственного интеллекта.

Технологические компании продолжают инвестировать огромные средства в вычислительные мощности, центры обработки данных и разработку новых моделей ИИ. Но все больше таких инвестиций финансируется за счет долговых обязательств и сложных финансовых механизмов, прозрачность которых вызывает вопросы.

Аналитики предупреждают, что дальнейший рост долговой нагрузки может повысить риск резкого падения стоимости технологических компаний и вызвать потрясения на финансовых рынках.

Помимо экономических рисков, развитие ИИ будет усиливать угрозы в сфере кибербезопасности и создавать новые вызовы для политических систем. А вот опасения по поводу массового исчезновения рабочих мест и негативного воздействия искусственного интеллекта на окружающую среду могут быть преувеличенными.

Долговой кризис: богатые страны всё больше живут не по средствам

Эксперты The Economist также прогнозируют усиление давления на мировые долговые рынки.

Многие развитые государства на протяжении длительного времени тратят больше средств, чем получают в виде бюджетных поступлений, покрывая дефициты за счёт новых заимствований. А рост доходности государственных облигаций делает обслуживание долгов ещё более дорогим. В таких условиях правительства могут столкнуться с необходимостью сокращать государственные расходы, повышать налоги или привлекать новые кредиты на менее выгодных условиях.

Особую обеспокоенность вызывает финансовая ситуация во Франции. Однако проблема не ограничивается одним государством. Аналитики предупреждают, что накопление долговых дисбалансов не может продолжаться бесконечно. В определённый момент это способно вызвать серьёзные потрясения на международных финансовых рынках.

Европа перед политическим землетрясением: выборы во Франции могут изменить ЕС

В центре внимания The Economist оказались президентские выборы во Франции, запланированные на весну 2027 года.

Одним из самых резонансных сценариев издание называет возможную победу лидера французских ультраправых Марин Ле Пен. Такой результат, по мнению аналитиков, может существенно изменить баланс политических сил в Европейском союзе.

Прежде всего под угрозой может оказаться традиционное франко-германское партнёрство, которое на протяжении десятилетий остаётся одним из главных механизмов принятия стратегических решений в ЕС. Кроме того, потенциальное изменение политического курса Парижа способно усилить обеспокоенность инвесторов состоянием французских государственных финансов. В результате политическая нестабильность в одной из крупнейших экономик Евросоюза может распространиться на другие страны объединения.

Последствия войны с Ираном будут угрожать энергетике и продовольственной безопасности

Отдельным вызовом в 2027 году останутся последствия войны с Ираном. По оценке The Economist, конфликт уже повлиял на региональный баланс сил, международные отношения и доверие к американской внешней политике. В следующем году его последствия могут ощущаться далеко за пределами Ближнего Востока.

В частности, эксперты ожидают изменений в мировых энергетических потоках и дальнейших рисков для поставок удобрений. Их дефицит может негативно сказаться на сельскохозяйственном производстве и доступности продовольствия, прежде всего в странах, наиболее зависимых от импорта. Дополнительным фактором нестабильности станет неопределённость относительно будущих договорённостей в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Среди наиболее серьёзных глобальных рисков остаётся изменение климата. Издание предполагает, что 2027 год может установить новый температурный рекорд, в частности из-за возможного формирования чрезвычайно мощного явления Эль-Ниньо.

Мир может столкнуться с новыми волнами экстремальной жары, масштабными лесными пожарами и продолжительными засухами. Такие природные явления угрожают сельскохозяйственному производству, водным ресурсам, энергетической инфраструктуре и здоровью населения.

Новые лекарства, борьба со старением и более доступный космос

Несмотря на преимущественно тревожные прогнозы, The Economist выделил и несколько позитивных тенденций.

Одной из них станет дальнейшее развитие препаратов для снижения веса. Их распространение уже влияет как на медицину в частности, так и на потребительское поведение в целом. Люди, которые теряют вес, увеличивают расходы на одежду, косметику, спортивные услуги и другие товары. Но потенциальные эффекты таких препаратов, связанные со здоровым старением, стимулируют фармацевтические компании активнее исследовать возможности увеличения продолжительности здоровой жизни.

Еще одним направлением технологического прогресса станет космическая индустрия. Эксперты прогнозируют, что многоразовая ракета Starship компании SpaceX начнет осуществлять регулярные запуски спутников, что будет способствовать удешевлению доступа на орбиту. Также ожидается запуск первой частной космической станции и дальнейшее развитие концепции размещения центров обработки данных в космосе.

Последней тенденцией наступающего года в списке The Economist стало переосмысление Голливуда. Крупные киностудии продолжат перезапускать известные франшизы, в частности Star Wars, однако будут вынуждены конкурировать с независимыми авторами и новыми форматами развлекательного контента.

Мир вступает в период повышенной неопределенности

В целом прогноз The World Ahead 2027 демонстрирует, что следующий год может стать одним из самых сложных периодов для международной политики и мировой экономики. Среди главных рисков журналисты называют нестабильность американской политики, возможное обострение ситуации вокруг Тайваня, долговые проблемы развитых государств, последствия ближневосточного конфликта и климатические потрясения. В то же время технологическое развитие, медицинские инновации и постепенное удешевление космических запусков будут создавать новые экономические возможности.

Напомним

Ранее The Economist сделал прогноз, что Украина выиграет экономическую войну против россии.