У 2024 році жоден генеральний директор у США не отримав зарплату в 100 мільйонів доларів. Компенсації керівників зросли, але до
позначки у 100 мільйонів ніхто не дістався.
Каліфорнійський суд зобов'язав Starbucks виплатити Майклу Гарсії 50 мільйонів доларів за опіки, отримані через пролиту гарячу каву у 2020 році. Компанія планує оскаржити вирок.
Starbucks знизила свій річний прогноз продажів після того, як повідомила про падіння порівнянних продажів вперше за майже три роки
через слабкий попит у США та Китаї, двох найбільших ринках компанії.
Екстремальні температури та посухи в Південно-Східній Азії призвели до зниження врожайності кавових зерен у В'єтнамі та Індонезії,
другому та третьому найбільших світових виробниках, внаслідок чого світові ф'ючерси на кавові зерна злетіли майже до рекордних
позначок.
Озброєний чоловік захопив чотирьох людей у заручники в кафе Starbucks в Ульмі, Німеччина. Поліція затримала чоловіка, коли він намагався покинути кафе із заручниками, застосувавши вогнепальну зброю. Ніхто із заручників не постраждав.