Starbucks знижує прогноз продажів через падіння попиту на ключових ринках США та Китаю

Starbucks знизила свій річний прогноз продажів після того, як повідомила про падіння порівнянних продажів вперше за майже три роки через слабкий попит у США та Китаї, двох найбільших ринках компанії.