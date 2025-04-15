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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19379 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133922 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125238 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126685 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125203 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127819 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192352 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

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Каліфорнійський суд зобов'язав Starbucks виплатити Майклу Гарсії 50 мільйонів доларів за опіки, отримані через пролиту гарячу каву у 2020 році. Компанія планує оскаржити вирок.

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Starbucks знижує прогноз продажів через падіння попиту на ключових ринках США та Китаю

Starbucks знизила свій річний прогноз продажів після того, як повідомила про падіння порівнянних продажів вперше за майже три роки через слабкий попит у США та Китаї, двох найбільших ринках компанії.

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Екстремальні температури та посухи в Південно-Східній Азії призвели до зниження врожайності кавових зерен у В'єтнамі та Індонезії, другому та третьому найбільших світових виробниках, внаслідок чого світові ф'ючерси на кавові зерна злетіли майже до рекордних позначок.

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У Німеччині чоловік захопив чотирьох заручників у Starbucks

Озброєний чоловік захопив чотирьох людей у заручники в кафе Starbucks в Ульмі, Німеччина. Поліція затримала чоловіка, коли він намагався покинути кафе із заручниками, застосувавши вогнепальну зброю. Ніхто із заручників не постраждав.

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