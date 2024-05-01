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Актуальне
Starbucks знижує прогноз продажів через падіння попиту на ключових ринках США та Китаю

Starbucks знижує прогноз продажів через падіння попиту на ключових ринках США та Китаю

Київ • УНН

 • 18554 перегляди

Starbucks знизила свій річний прогноз продажів після того, як повідомила про падіння порівнянних продажів вперше за майже три роки через слабкий попит у США та Китаї, двох найбільших ринках компанії.

Компанія Starbucks у вівторок знизила свій річний прогноз продажів після того, як повідомила про падіння порівняних продажів вперше за майже три роки, на тлі того, як вона бореться зі слабким попитом на свою каву в США та Китаї, двох своїх найбільших ринках, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Акції компанії впали на 12% у вівторок під час розширених торгів, на тлі того, як мережа кав'ярень не виправдала оцінок квартального прибутку та відзначила удар через геополітичну невизначеність на Близькому Сході.

Starbucks очікує, що зростання порівняних продажів - як у всьому світі, так і в США - перебуватиме в діапазоні від невеликого однозначного зниження до стабілізації протягом усього року порівняно з попереднім зростанням на рівні 4-6%.

Другий квартал був "складним", сказала фінансовий директор Рейчел Руджері під час телеконференції за підсумками звіту про прибутки та збитки.

"…Протидіючі фактори постійно зберігалися протягом усього кварталу, що змусило нас переглянути наші дії та плани реагування, щоб як розблокувати, так і залучити попит", - сказала Руджері.

Західні бренди, такі як Starbucks і McDonald's, також відчувають на собі вплив кампанії бойкоту на Близькому Сході та деяких інших країнах у зв'язку з військовим наступом Ізраїлю в секторі Газа, зазначає видання.

У США Starbucks зіткнулася із уповільненням попиту, на тлі того, як холодна погода у січні та нестабільна макроекономічна ситуація вплинули на продаж дорожчих напоїв.

Згідно з даними LSEG, глобальні порівняні продажі мережі кав'ярень у другому кварталі впали на 4% порівняно з прогнозованим аналітиками зростанням на 1,44%.

"Ми, як і раніше, бачимо наслідки повільнішого, ніж очікувалося, відновлення та бачимо жорстку конкуренцію серед цінових гравців на ринку", - заявив генеральний директор Лаксман Нарасімхан під час телефонної розмови за підсумками звіту про прибутки та збитки.

Порівняні продажі впали на 11% у Китаї та на 3% у США.

"Ми думаємо, що в найближчому майбутньому компанія зможе сформулювати план з пожвавлення тенденцій трафіку", - сказав Метью Гудман, старший аналітик дослідницької фірми M Science.

Дані M Science показують, що зростання продажів у лютому сповільнилося порівняно з попереднім місяцем і досі не відновилося, зокрема в поточному кварталі.

Операційна маржа у звітному кварталі впала на 240 базисних пунктів до 12,8%, на тлі того, як Starbucks боролася із жорсткими умовами на ринку праці та активізувала дії профспілок, одночасно збільшуючи інвестиції в рекламні акції для стимулювання попиту.

Без урахування статей прибуток компанії становив 68 центів на акцію, не виправдавши очікувань ринку на рівні 79 центів, вказує видання.

Поїздка Маска до Китаю окупилася завдяки подоланню ключових перешкод для самостійного водіння Tesla - Bloomberg29.04.24, 13:39 • 19960 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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