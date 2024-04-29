Поїздка Маска до Китаю окупилася завдяки подоланню ключових перешкод для самостійного водіння Tesla - Bloomberg

Короткий візит Ілона Маска до Китаю відразу приніс дивіденди: компанія Tesla здолала дві ключові перешкоди на шляху впровадження своєї системи допомоги водієві на найбільшому у світі автомобільному ринку, з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами людей, знайомих із цим питанням, американський автовиробник співпрацюватиме з китайським технологічним гігантом Baidu в області картографічних та навігаційних функцій для розгортання того, що він називає Full-Self Driving, або FSD. Tesla також схвалила ключові вимоги щодо безпеки та конфіденційності даних у Китаї, що допоможе послабити деякі побоювання з приводу виведення FSD на ринок, пише видання.

Ці кроки, як зазначається, були зроблені після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск у неділю здійснив неоголошену поїздку до Китаю, щоб отримати схвалення на програмне забезпечення для допомоги водію, яке могло б допомогти зупинити падіння доходів автовиробника. Хоча набір функцій вимагає постійного контролю та не робить Tesla автономною, компанія стягує в США 8000 доларів за пряму покупку FSD або 99 доларів на місяць за передплату, вказує видання.

У понеділок газета Wall Street Journal повідомила, що китайські офіційні особи повідомили Tesla, що Пекін попередньо схвалив план компанії із запуску функції FSD у країні, посилаючись на людей, знайомих із цим питанням.

У неділю Маск зустрівся з прем'єр-міністром Лі Цяном, який як секретар Комуністичної партії Китаю в Шанхаї допоміг компанії побудувати завод, який зараз є її найкращим заводом у світі. За даними FlightRadar24, його приватний літак вилетів із Пекіна у понеділок.

"Спочатку Tesla користувалася прийомом на червоній доріжці в Китаї, але останнім часом її успіхи зблякли, на тлі того, як вона зіткнулася з жорсткішою конкуренцією з боку вітчизняних виробників електромобілів, таких як BYD та Li Auto", - ідеться у публікації.

Частка Tesla на автомобільному ринку Китаю скоротилася приблизно до 6,7% у четвертому кварталі минулого року. Згідно з розрахунками Bloomberg, що базуються на даних Китайської асоціації легкових автомобілів, цей показник збільшиться з 10,5% у першому кварталі.

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Удосконалені системи допомоги водієві стають все більш поширеними в Китаї, і багато місцевих гравців, включаючи Xpeng і Xiaomi, як вказано, використовують такі функції як аргумент на користь продажів автомобілів.

Схвалення FSD у Китаї, пише видання, стане серйозним стимулом для Tesla, яка вперше з 2020 переживає зниження квартальної виручки у річному вимірі. Навіть після зниження цін компанія продала менше автомобілів у першому кварталі. Маск скорочує чисельність персоналу щонайменше на 10% і прагне прискорити випуск нових моделей, зокрема менш дорогих, які можуть бути готові до початку 2025 року, якщо не до кінця року.

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Несподіваний візит Маска до Китаю є "переломним моментом", сказав старший аналітик Wedbush Securities Ден Айвз в інтерв'ю Bloomberg Television. "Це може відкрити FSD у Китаї, що я розглядаю як відкриття того, що дійсно може стати для них золотою можливістю", - вказав він.

Співпраця з Baidu - одним із приблизно 20 кваліфікованих постачальників з картографічними повноваженнями вищого рівня в країні, які можна застосовувати у функціях допомоги водієві - дозволить Tesla скористатися послугами китайської компанії з навігації та картографування на рівні смуги руху транспортних засобів. Tesla використовує Baidu для автомобільних картографічних та навігаційних програм з 2020 року.

Хоча отримання зеленого світла для FSD у Китаї могло б допомогти Tesla відновити деякі втрачені позиції, у США, як зауважується, ця система виявилася проблематичною. Головний регулятор автомобільної безпеки США нещодавно розпочав розслідування менш функціональної системи автопілота компанії, зіславшись на 20 аварій, що сталися з грудня за участю транспортних засобів, що отримали оновлення програмного забезпечення.

Минулого тижня під час телефонної розмови про фінансові результати Маск підкреслив важливість розвитку автономного водіння, сказавши, що люди, які сумніваються в здатності Tesla "вирішити" питання автономності, не повинні інвестувати в компанію.

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