Поездка Маска в Китай окупилась благодаря преодолению ключевых препятствий для самостоятельного вождения Tesla - Bloomberg

Короткий визит Илона Маска в Китай сразу принес дивиденды: компания Tesla преодолела два ключевых препятствия на пути внедрения своей системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, американский автопроизводитель будет сотрудничать с китайским технологическим гигантом Baidu в области картографических и навигационных функций для развертывания того, что он называет Full-Self Driving, или FSD. Tesla также одобрила ключевые требования по безопасности и конфиденциальности данных в Китае, что поможет ослабить некоторые опасения по поводу вывода FSD на рынок, пишет издание.

Эти шаги, как отмечается, были предприняты после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск в воскресенье совершил необъявленную поездку в Китай, чтобы получить одобрение на программное обеспечение для помощи водителю, которое могло бы помочь остановить падение доходов автопроизводителя. Хотя набор функций требует постоянного контроля и не делает Tesla автономной, компания взимает в США 8000 долларов за прямую покупку FSD или 99 долларов в месяц за подписку, указывает издание.

В понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что китайские официальные лица сообщили Tesla, что Пекин предварительно одобрил план компании по запуску функции FSD в стране, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.

В воскресенье Маск встретился с премьер-министром Ли Цяном, который как секретарь Коммунистической партии Китая в Шанхае помог компании построить завод, который сейчас является ее лучшим заводом в мире. По данным FlightRadar24, его частный самолет вылетел из Пекина в понедельник.

"Сначала Tesla пользовалась приемом на красной дорожке в Китае, но в последнее время ее успехи поблекли, на фоне того, как она столкнулась с более жесткой конкуренцией со стороны отечественных производителей электромобилей, таких как BYD и Li Auto", - говорится в публикации.

Доля Tesla на автомобильном рынке Китая сократилась примерно до 6,7% в четвертом квартале прошлого года. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Китайской ассоциации легковых автомобилей, этот показатель увеличится с 10,5% в первом квартале.

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Усовершенствованные системы помощи водителю становятся все более распространенными в Китае, и многие местные игроки, включая Xpeng и Xiaomi, как указано, используют такие функции в качестве аргумента в пользу продаж автомобилей.

Одобрение FSD в Китае, пишет издание, станет серьезным стимулом для Tesla, которая впервые с 2020 переживает снижение квартальной выручки в годовом измерении. Даже после снижения цен компания продала меньше автомобилей в первом квартале. Маск сокращает численность персонала минимум на 10% и стремится ускорить выпуск новых моделей, в том числе менее дорогих, которые могут быть готовы к началу 2025 года, если не до конца года.

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Неожиданный визит Маска в Китай является "переломным моментом", сказал старший аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз в интервью Bloomberg Television. "Это может открыть FSD в Китае, что я рассматриваю как открытие того, что действительно может стать для них золотой возможностью", - указал он.

Сотрудничество с Baidu - одним из примерно 20 квалифицированных поставщиков с картографическими полномочиями высшего уровня в стране, которые можно применять в функциях помощи водителю - позволит Tesla воспользоваться услугами китайской компании по навигации и картографированию на уровне полосы движения транспортных средств. Tesla использует Baidu для автомобильных картографических и навигационных программ с 2020 года.

Хотя получение зеленого света для FSD в Китае могло бы помочь Tesla восстановить некоторые утраченные позиции, в США, как отмечается, эта система оказалась проблематичной. Главный регулятор автомобильной безопасности США недавно начал расследование менее функциональной системы автопилота компании, сославшись на 20 аварий, произошедших с декабря с участием транспортных средств, получивших обновление программного обеспечения.

На прошлой неделе во время телефонного разговора о финансовых результатах Маск подчеркнул важность развития автономного вождения, сказав, что люди, которые сомневаются в способности Tesla "решить" вопрос автономности, не должны инвестировать в компанию.

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