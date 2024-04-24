СМИ: Маск надеется, что в следующем году Tesla начнет продажи человекоподобных роботов Optimus

Компания Tesla до сих пор ведет разработку человекоподобного робота Optimus, но его продажи могут начаться уже до конца 2025 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Илон Маск пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В издании отметили, что во время общения с инвесторами Илон Маск предположил, что робот сможет выполнять задачи на заводе Tesla уже к концу текущего года.

По словам Маска, Tesla имеет лучшие позиции среди разработчиков человекоподобных роботов достичь массового производства благодаря эффективной работе искусственного интеллекта непосредственно на самих роботах.

Я считаю, что Tesla имеет лучшие позиции среди производителей гуманоидных роботов, чтобы иметь возможность достичь масштабного производства с помощью эффективных выводов в отношении самого робота - заявил Маск.

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Дополнение

Между тем в издании подчеркивают, что уже целый ряд компаний сделали ставку на человекоподобных роботов, чтобы удовлетворить потенциальную нехватку рабочей силы и выполнять повторяющиеся задачи, которые могут быть опасными или утомительными в таких отраслях, как логистика, складское хозяйство, розничная торговля и производство.

В частности, такие проекты уже несколько лет разрабатываются японской Honda и Hyundai Motor Boston Dynamics.

К тому же в этом году стартап Figure, который поддерживается Microsoft и Nvidia, подписал соглашение о партнерстве с немецким автопроизводителем BMW по использованию гуманоидных роботов на заводе в США.

Напомним,

В прошлом году на заводе Tesla в Остине в США "в результате нападения неисправного робота" пострадал инженер. Тогда одна из машин, предназначенная для перемещения алюминиевых деталей, случайно травмировала одного из специалистов, ударив его металлическими "когтями".