Остин, штат Техас

Tesla планирует запустить сервис беспилотных такси в Остине летом 2025 года. Компания также анонсировала выпуск робота Optimus и
масштабное производство «кибертакси» до 2026 года.
Джо Байден призвал к трем реформам для восстановления доверия к суду и демократии. Они включают лишение иммунитета экс-президента,
ограничение полномочий судей и обязательный кодекс поведения для Верховного суда.
Reuters сообщает о падении финансовых поступлений в предвыборный фонд Джо Байдена. Штаб президента отрицает эту информацию,
утверждая, что сбор средств продолжается по графику.
Акционеры Tesla подавляющим большинством проголосовали за восстановление рекордного компенсационного пакета генерального директора
Илона Маска в 44,9 миллиарда долларов.
Илон Маск ожидает, что компания Tesla начнет продажу своего гуманоидного робота Optimus до конца 2025 года. также он надеется, что
к концу этого года ожидается, что роботы начнут выполнять задачи на заводах.
Tesla снижает цены на Model Y, Model X и Model S на $2000, чтобы привлечь больше покупателей на фоне падения продаж и усиления
конкуренции.
Два человека погибли, 51 получили ранения в результате столкновения школьного автобуса и грузовика с цементом вблизи Остина, штат
Техас.
Цифровая Мэрилин Монро, созданная с помощью искусственного интеллекта, дебютировала на технологической конференции South by
Southwest через 60 лет после своей смерти, выражая эмоции и разговаривая знакомым придыхательным голосом.
В Остине, штат Техас, автомобиль врезался в отделение скорой помощи, в результате чего водитель погиб, а пять человек, в том числе
двое детей, получили ранения.