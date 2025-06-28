Tesla провела первую в истории полностью автономную доставку автомобиля

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что электромобиль Model Y самостоятельно доехал от завода компании вблизи Остина (штат Техас) до дома клиента — без водителя и дистанционного управления. По словам Маска, поездка включала городские дороги и автомагистрали. Об этом он написал в соцсети Х, а также сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, только что была завершена на день раньше запланированного срока, - говорится в сообщении.

Как отмечает Bloomberg, электромобиль Model Y без участия водителя преодолел маршрут от завода компании возле Остина (Техас) до дома покупателя.

Доставка осуществлялась "через город", включая участки автострад. В автомобиле не было пассажиров или операторов, им не управляли дистанционно. Событие стало очередным этапом в демонстрации технологического прогресса Tesla в сфере автономного вождения.

По словам главы направления искусственного интеллекта и автопилота компании Ашока Эллусвами, во время поездки электрокар достигал максимальной скорости 72 мили в час (приблизительно 116 км/ч).

Событие произошло на день раньше анонсированной Маском даты первой автономной доставки — 28 июня, когда ему исполняется 54 года.

Это событие стало логическим продолжением запуска сервиса роботакси, который компания начала 22 июня в ограниченном режиме для избранной группы инвесторов и инфлюенсеров в Остине. В рамках проекта клиентам предложены тестовые поездки Model Y с функцией автопилота.

Напомним

Сервис Robotaxi от Tesla, запущенный в Остине, столкнулся с регулярными инцидентами, включая ошибки во время вождения и непредсказуемые остановки. Пользователи Reddit зафиксировали 11 видео с недостатками работы роботакси.