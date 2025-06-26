Роботаксі Tesla регулярно дає збої: користувачі склали цілий перелік інцидентів

Сервіс Robotaxi від Tesla, який був запущений в Остіні, штат Техас, менше тижня тому, зіткнувся з тим, що його автомобілі регулярно потрапляють в значну кількість сумнівних ситуацій. Користувачі Reddit склали перелік усіх інцидентів. Про це повідомляє Mashable, передає УНН.

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До переліку багів увійшло 11 відео, на яких роботаксі Tesla робить досить очевидні помилки, такі як їзда не в тій смузі, наїзд на бордюри та зупинка посеред дороги без поважної причини.

Для сервісу, який працює менше тижня, маючи лише до 20 автомобілів Tesla Model Y, та й лише в обмеженій зоні в Південному Остіні, такий перелік інцидентів є поганим "портфоліо", пише видання.

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Список склали люди, які їздять на автомобілях Tesla Robotaxi, і він продовжує зростати. Деякі інциденти можна пояснити зовнішніми обставинами. Зокрема, мова про відео несподіваного гальмування Robotaxi Tesla, спричинене раптовим потраплянням на датчики сонячного світла (хоча це знову ж таки ставить під сумнів обґрунтованість підходу Tesla до автономного керування). Інші ж відео, на кшталт того, на якому Tesla з незрозумілих причин відхиляється від маршруту і переїжджає через бордюр, виглядають як грубі помилки Robotaxi.

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