Роботаксі Tesla регулярно дає збої: користувачі склали цілий перелік інцидентів

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
14:09 • 4986 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
10:24 • 24674 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
09:58 • 78921 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 51981 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 120465 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 66377 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 59782 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 66416 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 92157 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 94605 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.6м/с
41%
750мм
Популярнi новини
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26 червня, 05:44 • 83175 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 62351 перегляди
Голові Єврокомісії фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate26 червня, 07:37 • 26634 перегляди
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС26 червня, 08:18 • 91510 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги09:38 • 31501 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
09:58 • 78852 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 120400 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 118421 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 124803 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 131295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джефф Безос
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 10466 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 62605 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 51710 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 59613 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 52967 перегляди
Актуальне
Truth Social
Tesla Model Y
Файненшл таймс
Ґардіан
Falcon 9

Роботаксі Tesla регулярно дає збої: користувачі склали цілий перелік інцидентів

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Сервіс Robotaxi від Tesla, запущений в Остіні, зіткнувся з регулярними інцидентами, включаючи помилки під час водіння та непередбачувані зупинки. Користувачі Reddit зафіксували 11 відео з недоліками роботи роботаксі.

Роботаксі Tesla регулярно дає збої: користувачі склали цілий перелік інцидентів

Сервіс Robotaxi від Tesla, який був запущений в Остіні, штат Техас, менше тижня тому, зіткнувся з тим, що його автомобілі регулярно потрапляють в значну кількість сумнівних ситуацій. Користувачі Reddit склали перелік усіх інцидентів. Про це повідомляє Mashable, передає УНН.

Деталі

До переліку багів увійшло 11 відео, на яких роботаксі Tesla робить досить очевидні помилки, такі як їзда не в тій смузі, наїзд на бордюри та зупинка посеред дороги без поважної причини.

Для сервісу, який працює менше тижня, маючи лише до 20 автомобілів Tesla Model Y, та й лише в обмеженій зоні в Південному Остіні, такий перелік інцидентів є поганим "портфоліо", пише видання.

Tesla під прицілом регуляторів США: нові роботаксі порушують правила дорожнього руху24.06.25, 15:54 • 2138 переглядiв

Список склали люди, які їздять на автомобілях Tesla Robotaxi, і він продовжує зростати. Деякі інциденти можна пояснити зовнішніми обставинами. Зокрема, мова про відео несподіваного гальмування Robotaxi Tesla, спричинене раптовим потраплянням на датчики сонячного світла (хоча це знову ж таки ставить під сумнів обґрунтованість підходу Tesla до автономного керування). Інші ж відео, на кшталт того, на якому Tesla з незрозумілих причин відхиляється від маршруту і переїжджає через бордюр, виглядають як грубі помилки Robotaxi.

Tesla запустила обмежений сервіс роботаксі в штаті Техас: деталі та враження американців23.06.25, 10:13 • 3166 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ТехнологіїАвто
Tesla Model Y
Tesla
Остін (Техас)
Техас
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9