Tesla запустила обмежений сервіс роботаксі в штаті Техас: деталі та враження американців

Tesla розпочала обмежене тестування свого сервісу автономних таксі 22 червня в місті Остін, що у південно-центральній частині штату Техас. Про це повідомляє УНН з посиланням на Verge.

Деталі

Перші поїздки на Tesla Robotaxi відбулись у тестовому режимі: автівки їздили лише в межах чітко окресленої зони міста. У салоні поряд із пасажирами перебували співробітники Tesla – "монітори безпеки", які могли втрутитися у випадку позаштатної ситуації.

Компанія допустила до сервісу лише запрошених осіб. Застосунок для замовлення роботаксі отримали переважно інфлюенсери, що викликало питання щодо об'єктивності перших оцінок.

Я бачив 30 автомобілів Waymo, які проїхали повз, поки чекав на запуск Tesla – повідомив блогер Сойєр Меррітт.

Ілон Маск написав у X, що поїздки коштуватимуть "фіксовано 4,20 долара", що сприйняли як черговий жарт бізнесмена.

Це як полювання на покемонів, але це полювання на роботаксі – пожартував Герберт Онг під час прямої трансляції.

Після посадки в авто монітор просив пасажирів показати застосунок, щоби підтвердити особу. У машині пасажирів зустрічав екран із вказівкою пристебнутися, після чого активувалась кнопка "почати поїздку".

Один із тестувальників, Bearded Tesla Guy, описав інтерфейс застосунку як "по суті Uber". Інший – Чак Кук – зазначив: "У візуалізації бракує певних елементів, які є в серійній Tesla".

Під час поїздки пасажири могли натиснути кнопку підтримки.

Дякуємо, що зателефонували. Ми готові допомогти вам вирішити будь-які проблеми – сказав оператор, хоча зв’язок був нестабільним.

Тестування показало, що транспорт реагує на пішоходів, перешкоди, лежачих поліцейських. Швидкість не перевищувала 40 миль/год.

Поїздка була плавна – підсумував один з учасників. Інший повідомив про технічний збій, але не назвав його критичним.

Ашок Еллусвамі, керівник розробки, опублікував фото запуску

Вечірка з нагоди запуску роботаксі – написав він.

Додатково

Tesla заявила, що повністю автономна модель Cybercab з’явиться не раніше 2026 року. Нині сервіс працює лише з модифікованими Model Y у вузькій зоні міста з 6:00 до півночі.

Маск заявив про намір розширити сервіс у Каліфорнії, де діють жорсткіші правила. Він обіцяє, що "протягом кількох місяців" на дорогах буде понад тисяча таких авто.

Тим часом Waymo вже має понад 1 тис 500 безпілотних машин у США й планує довести автопарк до 2 тисяч до наступного року.

Ера роботаксі від Tesla: Маск запускає давно анонсований проєкт - Bloomberg