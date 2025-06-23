Tesla запустила обмежений сервіс роботаксі в штаті Техас: деталі та враження американців
Київ • УНН
Tesla розпочала обмежене тестування сервісу Robotaxi 22 червня в Техасі, дозволивши поїздки лише запрошеним особам у супроводі "моніторів безпеки". Сервіс використовує адаптовані Model Y і працює в обмеженій зоні, тоді як повноцінна модель Cybercab очікується не раніше 2026 року.
Tesla розпочала обмежене тестування свого сервісу автономних таксі 22 червня в місті Остін, що у південно-центральній частині штату Техас. Про це повідомляє УНН з посиланням на Verge.
Деталі
Перші поїздки на Tesla Robotaxi відбулись у тестовому режимі: автівки їздили лише в межах чітко окресленої зони міста. У салоні поряд із пасажирами перебували співробітники Tesla – "монітори безпеки", які могли втрутитися у випадку позаштатної ситуації.
Компанія допустила до сервісу лише запрошених осіб. Застосунок для замовлення роботаксі отримали переважно інфлюенсери, що викликало питання щодо об'єктивності перших оцінок.
Я бачив 30 автомобілів Waymo, які проїхали повз, поки чекав на запуск Tesla
Ілон Маск написав у X, що поїздки коштуватимуть "фіксовано 4,20 долара", що сприйняли як черговий жарт бізнесмена.
Це як полювання на покемонів, але це полювання на роботаксі
Після посадки в авто монітор просив пасажирів показати застосунок, щоби підтвердити особу. У машині пасажирів зустрічав екран із вказівкою пристебнутися, після чого активувалась кнопка "почати поїздку".
Один із тестувальників, Bearded Tesla Guy, описав інтерфейс застосунку як "по суті Uber". Інший – Чак Кук – зазначив: "У візуалізації бракує певних елементів, які є в серійній Tesla".
Під час поїздки пасажири могли натиснути кнопку підтримки.
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Тестування показало, що транспорт реагує на пішоходів, перешкоди, лежачих поліцейських. Швидкість не перевищувала 40 миль/год.
Поїздка була плавна
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Вечірка з нагоди запуску роботаксі
Додатково
Tesla заявила, що повністю автономна модель Cybercab з’явиться не раніше 2026 року. Нині сервіс працює лише з модифікованими Model Y у вузькій зоні міста з 6:00 до півночі.
Маск заявив про намір розширити сервіс у Каліфорнії, де діють жорсткіші правила. Він обіцяє, що "протягом кількох місяців" на дорогах буде понад тисяча таких авто.
Тим часом Waymo вже має понад 1 тис 500 безпілотних машин у США й планує довести автопарк до 2 тисяч до наступного року.
Ера роботаксі від Tesla: Маск запускає давно анонсований проєкт - Bloomberg22.06.25, 15:01 • 3152 перегляди