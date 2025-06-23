Tesla запустила обмежений сервіс роботаксі в штаті Техас: деталі та враження американців

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
07:05 • 9116 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 59999 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 101876 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 83473 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 100717 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 203983 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 141549 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 275309 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 129622 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 140198 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.8м/с
53%
747мм
Популярнi новини
росія атакувала Київ "Шахедами" і балістикою: 5 постраждалих, наслідки обстрілу зафіксовані у семи районах міста22 червня, 22:36 • 42447 перегляди
Під час атаки Києва пошкоджено вихід зі станції метро "Святошин"23 червня, 01:24 • 28872 перегляди
Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених23 червня, 02:21 • 28229 перегляди
Комбінований удар по Києву: щонайменше 5 загиблих, 19 поранених, серед них діти і вагітна жінка (відео)04:00 • 18491 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет06:23 • 19771 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 275317 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 331569 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 281455 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 213285 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 262937 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Піт Гегсет
Резніков Олексій Юрійович
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Europe
Крим
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 80814 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 203989 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 82593 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 85233 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 90942 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
NASAMS
F-16 Fighting Falcon
Fox News Channel
MIM-104 Patriot

Tesla запустила обмежений сервіс роботаксі в штаті Техас: деталі та враження американців

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

Tesla розпочала обмежене тестування сервісу Robotaxi 22 червня в Техасі, дозволивши поїздки лише запрошеним особам у супроводі "моніторів безпеки". Сервіс використовує адаптовані Model Y і працює в обмеженій зоні, тоді як повноцінна модель Cybercab очікується не раніше 2026 року.

Tesla запустила обмежений сервіс роботаксі в штаті Техас: деталі та враження американців

Tesla розпочала обмежене тестування свого сервісу автономних таксі 22 червня в місті Остін, що у південно-центральній частині штату Техас. Про це повідомляє УНН з посиланням на Verge.

Деталі

Перші поїздки на Tesla Robotaxi відбулись у тестовому режимі: автівки їздили лише в межах чітко окресленої зони міста. У салоні поряд із пасажирами перебували співробітники Tesla – "монітори безпеки", які могли втрутитися у випадку позаштатної ситуації.

Компанія допустила до сервісу лише запрошених осіб. Застосунок для замовлення роботаксі отримали переважно інфлюенсери, що викликало питання щодо об'єктивності перших оцінок.

Я бачив 30 автомобілів Waymo, які проїхали повз, поки чекав на запуск Tesla

– повідомив блогер Сойєр Меррітт.

Ілон Маск написав у X, що поїздки коштуватимуть "фіксовано 4,20 долара", що сприйняли як черговий жарт бізнесмена.

Це як полювання на покемонів, але це полювання на роботаксі

– пожартував Герберт Онг під час прямої трансляції.

Після посадки в авто монітор просив пасажирів показати застосунок, щоби підтвердити особу. У машині пасажирів зустрічав екран із вказівкою пристебнутися, після чого активувалась кнопка "почати поїздку".

Один із тестувальників, Bearded Tesla Guy, описав інтерфейс застосунку як "по суті Uber". Інший – Чак Кук – зазначив: "У візуалізації бракує певних елементів, які є в серійній Tesla".

Під час поїздки пасажири могли натиснути кнопку підтримки.

Дякуємо, що зателефонували. Ми готові допомогти вам вирішити будь-які проблеми

– сказав оператор, хоча зв’язок був нестабільним.

Тестування показало, що транспорт реагує на пішоходів, перешкоди, лежачих поліцейських. Швидкість не перевищувала 40 миль/год.

Поїздка була плавна

– підсумував один з учасників. Інший повідомив про технічний збій, але не назвав його критичним.

Ашок Еллусвамі, керівник розробки, опублікував фото запуску

Вечірка з нагоди запуску роботаксі

– написав він.

Додатково

Tesla заявила, що повністю автономна модель Cybercab з’явиться не раніше 2026 року. Нині сервіс працює лише з модифікованими Model Y у вузькій зоні міста з 6:00 до півночі.

Маск заявив про намір розширити сервіс у Каліфорнії, де діють жорсткіші правила. Він обіцяє, що "протягом кількох місяців" на дорогах буде понад тисяча таких авто.

Тим часом Waymo вже має понад 1 тис 500 безпілотних машин у США й планує довести автопарк до 2 тисяч до наступного року.

Ера роботаксі від Tesla: Маск запускає давно анонсований проєкт - Bloomberg22.06.25, 15:01 • 3152 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини СвітуТехнологіїАвто
Tesla Model Y
Tesla
Остін (Техас)
Каліфорнія
Техас
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9