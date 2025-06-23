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Tesla запустила ограниченный сервис роботакси в штате Техас: детали и впечатления американцев

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Tesla начала ограниченное тестирование сервиса Robotaxi 22 июня в Техасе, разрешив поездки только приглашенным лицам в сопровождении "мониторов безопасности". Сервис использует адаптированные Model Y и работает в ограниченной зоне, тогда как полноценная модель Cybercab ожидается не ранее 2026 года.

Tesla запустила ограниченный сервис роботакси в штате Техас: детали и впечатления американцев

Tesla начала ограниченное тестирование своего сервиса автономных такси 22 июня в городе Остин, расположенном в южно-центральной части штата Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Verge.

Детали

Первые поездки на Tesla Robotaxi состоялись в тестовом режиме: автомобили ездили только в пределах четко очерченной зоны города. В салоне рядом с пассажирами находились сотрудники Tesla – "мониторы безопасности", которые могли вмешаться в случае внештатной ситуации.

Компания допустила к сервису только приглашенных лиц. Приложение для заказа роботакси получили преимущественно инфлюенсеры, что вызвало вопросы относительно объективности первых оценок.

Я видел 30 автомобилей Waymo, которые проехали мимо, пока ждал запуска Tesla

– сообщил блогер Сойер Мерритт.

Илон Маск написал в X, что поездки будут стоить "фиксировано 4,20 доллара", что восприняли как очередную шутку бизнесмена.

Это как охота на покемонов, но это охота на роботакси

– пошутил Герберт Онг во время прямой трансляции.

После посадки в авто монитор просил пассажиров показать приложение, чтобы подтвердить личность. В машине пассажиров встречал экран с указанием пристегнуться, после чего активировалась кнопка "начать поездку".

Один из тестировщиков, Bearded Tesla Guy, описал интерфейс приложения как "по сути Uber". Другой – Чак Кук – отметил: "В визуализации не хватает определенных элементов, которые есть в серийной Tesla".

Во время поездки пассажиры могли нажать кнопку поддержки.

Спасибо, что позвонили. Мы готовы помочь вам решить любые проблемы

– сказал оператор, хотя связь была нестабильной.

Тестирование показало, что транспорт реагирует на пешеходов, препятствия, лежачих полицейских. Скорость не превышала 40 миль/ч.

Поездка была плавная

– подытожил один из участников. Другой сообщил о техническом сбое, но не назвал его критическим.

Ашок Эллусвами, руководитель разработки, опубликовал фото запуска

Вечеринка по случаю запуска роботакси

– написал он.

Дополнительно

Tesla заявила, что полностью автономная модель Cybercab появится не раньше 2026 года. Сейчас сервис работает только с модифицированными Model Y в узкой зоне города с 6:00 до полуночи.

Маск заявил о намерении расширить сервис в Калифорнии, где действуют более жесткие правила. Он обещает, что "в течение нескольких месяцев" на дорогах будет более тысячи таких авто.

Тем временем Waymo уже имеет более 1 тыс. 500 беспилотных машин в США и планирует довести автопарк до 2 тысяч к следующему году.

Эра роботакси от Tesla: Маск запускает давно анонсированный проект - Bloomberg22.06.25, 15:01 • 3122 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости МираТехнологииАвто
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Остин, штат Техас
Калифорния
Техас
Элон Маск
Соединённые Штаты
Tesla
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