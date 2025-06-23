Tesla запустила ограниченный сервис роботакси в штате Техас: детали и впечатления американцев
Киев • УНН
Tesla начала ограниченное тестирование сервиса Robotaxi 22 июня в Техасе, разрешив поездки только приглашенным лицам в сопровождении "мониторов безопасности". Сервис использует адаптированные Model Y и работает в ограниченной зоне, тогда как полноценная модель Cybercab ожидается не ранее 2026 года.
Tesla начала ограниченное тестирование своего сервиса автономных такси 22 июня в городе Остин, расположенном в южно-центральной части штата Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Verge.
Детали
Первые поездки на Tesla Robotaxi состоялись в тестовом режиме: автомобили ездили только в пределах четко очерченной зоны города. В салоне рядом с пассажирами находились сотрудники Tesla – "мониторы безопасности", которые могли вмешаться в случае внештатной ситуации.
Компания допустила к сервису только приглашенных лиц. Приложение для заказа роботакси получили преимущественно инфлюенсеры, что вызвало вопросы относительно объективности первых оценок.
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Илон Маск написал в X, что поездки будут стоить "фиксировано 4,20 доллара", что восприняли как очередную шутку бизнесмена.
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После посадки в авто монитор просил пассажиров показать приложение, чтобы подтвердить личность. В машине пассажиров встречал экран с указанием пристегнуться, после чего активировалась кнопка "начать поездку".
Один из тестировщиков, Bearded Tesla Guy, описал интерфейс приложения как "по сути Uber". Другой – Чак Кук – отметил: "В визуализации не хватает определенных элементов, которые есть в серийной Tesla".
Во время поездки пассажиры могли нажать кнопку поддержки.
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Тестирование показало, что транспорт реагирует на пешеходов, препятствия, лежачих полицейских. Скорость не превышала 40 миль/ч.
Поездка была плавная
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Дополнительно
Tesla заявила, что полностью автономная модель Cybercab появится не раньше 2026 года. Сейчас сервис работает только с модифицированными Model Y в узкой зоне города с 6:00 до полуночи.
Маск заявил о намерении расширить сервис в Калифорнии, где действуют более жесткие правила. Он обещает, что "в течение нескольких месяцев" на дорогах будет более тысячи таких авто.
Тем временем Waymo уже имеет более 1 тыс. 500 беспилотных машин в США и планирует довести автопарк до 2 тысяч к следующему году.
Эра роботакси от Tesla: Маск запускает давно анонсированный проект - Bloomberg22.06.25, 15:01 • 3122 просмотра