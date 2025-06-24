Tesla під прицілом регуляторів США: нові роботаксі порушують правила дорожнього руху

Федеральний регулятор США звернувся до компанії Tesla через зафіксовані в соціальних мережах порушення правил дорожнього руху її новими безпілотними автомобілями.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомило, що йому "відомі згадані інциденти та воно зв’язується з виробником для збору додаткової інформації".

Таке реагування стало наслідком публікацій відеозаписів, де видно, як роботизовані таксі Tesla з водієм-рятувальником на пасажирському сидінні поводяться нестабільно на дорогах.

Наприклад, на одному відео машина різко зупинилася перед поліцейським авто, що стояло обабіч дороги.

Видання TechCrunch зазначило, що "автомобілі також перевищували швидкість та виїжджали на зустрічну смугу".

Попри очікування, старт програми Tesla був досить скромним. Перші випробування безпілотників відбулися в неділю в Остіні, штат Техас, за участю лише 12 автомобілів.

До поїздок допустили невелику групу інвесторів, лідерів думок та аналітиків.

Керівник компанії Ілон Маск відзначив цю подію у соцмережі X.

Це кульмінація десятиліття наполегливої праці – написав він.

Tesla попередила, що роботаксі не працюватимуть у складних погодних умовах, не виїжджатимуть на проблемні перехрестя та не братимуть пасажирів віком до 18 років.

Утім, у порівнянні з конкурентами, компанія поки відстає. Наприклад, безпілотники Waymo (Alphabet) та Zoox (Amazon) вже обслуговують клієнтів у Остіні, Сан-Франциско та Фініксі. Подібні системи діють і в Китаї, ОАЕ та Сінгапурі.

Аналітики зазначають, що запуск Tesla демонструє, наскільки багато їй ще потрібно наздоганяти. На відміну від більшості конкурентів, Tesla не використовує радари та лазерні датчики, а покладається виключно на камери. Такий підхід компанія вважає дешевшим і потенційно привабливішим для споживача.

Додатково

Попри це, виникають запитання щодо безпечності обраної технології. Регулятор NHTSA підкреслив, що не схвалює інновації наперед.

Згідно із законом, ми не схвалюємо попередньо нові технології чи системи транспортних засобів – радше виробники сертифікують, що кожен транспортний засіб відповідає суворим стандартам безпеки NHTSA, а агентство розслідує інциденти, пов’язані з потенційними дефектами безпеки – заявили в управлінні.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Tesla розпочала обмежене тестування сервісу Robotaxi 22 червня в Техасі, дозволивши поїздки лише запрошеним особам у супроводі "моніторів безпеки".