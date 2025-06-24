Tesla под прицелом регуляторов США: новые роботакси нарушают правила дорожного движения

Федеральный регулятор США обратился к компании Tesla из-за зафиксированных в социальных сетях нарушений правил дорожного движения ее новыми беспилотными автомобилями.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что ему "известны упомянутые инциденты и оно связывается с производителем для сбора дополнительной информации".

Такое реагирование стало следствием публикаций видеозаписей, где видно, как роботизированные такси Tesla с водителем-спасателем на пассажирском сиденье ведут себя нестабильно на дорогах.

Например, на одном видео машина резко остановилась перед полицейским авто, стоявшим на обочине дороги.

Издание TechCrunch отметило, что "автомобили также превышали скорость и выезжали на встречную полосу".

Несмотря на ожидания, старт программы Tesla был довольно скромным. Первые испытания беспилотников состоялись в воскресенье в Остине, штат Техас, с участием всего 12 автомобилей.

К поездкам допустили небольшую группу инвесторов, лидеров мнений и аналитиков.

Руководитель компании Илон Маск отметил это событие в соцсети X.

Это кульминация десятилетия упорного труда – написал он.

Tesla предупредила, что роботакси не будут работать в сложных погодных условиях, не будут выезжать на проблемные перекрестки и не будут брать пассажиров младше 18 лет.

Впрочем, по сравнению с конкурентами, компания пока отстает. Например, беспилотники Waymo (Alphabet) и Zoox (Amazon) уже обслуживают клиентов в Остине, Сан-Франциско и Финиксе. Подобные системы действуют и в Китае, ОАЭ и Сингапуре.

Аналитики отмечают, что запуск Tesla демонстрирует, насколько много ей еще нужно догонять. В отличие от большинства конкурентов, Tesla не использует радары и лазерные датчики, а полагается исключительно на камеры. Такой подход компания считает более дешевым и потенциально более привлекательным для потребителя.

Дополнительно

Несмотря на это, возникают вопросы относительно безопасности выбранной технологии. Регулятор NHTSA подчеркнул, что не одобряет инновации заранее.

Согласно закону, мы не одобряем предварительно новые технологии или системы транспортных средств – скорее производители сертифицируют, что каждое транспортное средство соответствует строгим стандартам безопасности NHTSA, а агентство расследует инциденты, связанные с потенциальными дефектами безопасности – заявили в управлении.

Напомним

Как сообщал УНН, Tesla начала ограниченное тестирование сервиса Robotaxi 22 июня в Техасе, разрешив поездки только приглашенным лицам в сопровождении "мониторов безопасности".