Робототакси Tesla регулярно дает сбои: пользователи составили целый перечень инцидентов

Сервис Robotaxi от Tesla, который был запущен в Остине, штат Техас, менее недели назад, столкнулся с тем, что его автомобили регулярно попадают в значительное количество сомнительных ситуаций. Пользователи Reddit составили перечень всех инцидентов. Об этом сообщает Mashable, передает УНН.

Детали

В перечень багов вошло 11 видео, на которых роботакси Tesla делает довольно очевидные ошибки, такие как езда не в той полосе, наезд на бордюры и остановка посреди дороги без уважительной причины.

Для сервиса, который работает менее недели, имея лишь до 20 автомобилей Tesla Model Y, да и только в ограниченной зоне в Южном Остине, такой перечень инцидентов является плохим "портфолио", пишет издание.

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Список составили люди, которые ездят на автомобилях Tesla Robotaxi, и он продолжает расти. Некоторые инциденты можно объяснить внешними обстоятельствами. В частности, речь о видео неожиданного торможения Robotaxi Tesla, вызванное внезапным попаданием на датчики солнечного света (хотя это опять же ставит под сомнение обоснованность подхода Tesla к автономному управлению). Другие же видео, вроде того, на котором Tesla по непонятным причинам отклоняется от маршрута и переезжает через бордюр, выглядят как грубые ошибки Robotaxi.

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