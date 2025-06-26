Робототакси Tesla регулярно дает сбои: пользователи составили целый перечень инцидентов

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
14:09 • 2634 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
10:24 • 20584 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
09:58 • 72269 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
26 июня, 08:26 • 48470 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 114137 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 07:30 • 64796 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
26 июня, 06:55 • 58671 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 66175 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 91964 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 94556 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.1м/с
41%
750мм
Популярные новости
Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек26 июня, 05:44 • 80102 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 57979 просмотра
Главе Еврокомиссии фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за Pfizergate26 июня, 07:37 • 23497 просмотра
"Референдум" VOKS2025 Виктора Орбана: стало известно, сколько венгров против членства Украины в ЕС26 июня, 08:18 • 84705 просмотра
Саммит ЕС стартует в Брюсселе: Украина и оборона в центре внимания09:38 • 28295 просмотра
публикации
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
09:58 • 72269 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 114137 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 115323 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 121714 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 128383 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гаага
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 8144 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 58217 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 50552 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 58447 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 52010 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
BFM TV
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост

Робототакси Tesla регулярно дает сбои: пользователи составили целый перечень инцидентов

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Сервис Robotaxi от Tesla, запущенный в Остине, столкнулся с регулярными инцидентами, включая ошибки во время вождения и непредсказуемые остановки. Пользователи Reddit зафиксировали 11 видео с недостатками работы робототакси.

Робототакси Tesla регулярно дает сбои: пользователи составили целый перечень инцидентов

Сервис Robotaxi от Tesla, который был запущен в Остине, штат Техас, менее недели назад, столкнулся с тем, что его автомобили регулярно попадают в значительное количество сомнительных ситуаций. Пользователи Reddit составили перечень всех инцидентов. Об этом сообщает Mashable, передает УНН.

Детали

В перечень багов вошло 11 видео, на которых роботакси Tesla делает довольно очевидные ошибки, такие как езда не в той полосе, наезд на бордюры и остановка посреди дороги без уважительной причины.

Для сервиса, который работает менее недели, имея лишь до 20 автомобилей Tesla Model Y, да и только в ограниченной зоне в Южном Остине, такой перечень инцидентов является плохим "портфолио", пишет издание.

Tesla под прицелом регуляторов США: новые роботакси нарушают правила дорожного движения24.06.25, 15:54 • 2138 просмотров

Список составили люди, которые ездят на автомобилях Tesla Robotaxi, и он продолжает расти. Некоторые инциденты можно объяснить внешними обстоятельствами. В частности, речь о видео неожиданного торможения Robotaxi Tesla, вызванное внезапным попаданием на датчики солнечного света (хотя это опять же ставит под сомнение обоснованность подхода Tesla к автономному управлению). Другие же видео, вроде того, на котором Tesla по непонятным причинам отклоняется от маршрута и переезжает через бордюр, выглядят как грубые ошибки Robotaxi.

Tesla запустила ограниченный сервис роботакси в штате Техас: детали и впечатления американцев23.06.25, 10:13 • 3166 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ТехнологииАвто
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Остин, штат Техас
Техас
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9