Tesla здійснила першу в історії повністю автономну доставку автомобіля

Генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив, що електромобіль Model Y самостійно доїхав від заводу компанії поблизу Остіна (штат Техас) до дому клієнта — без водія та дистанційного керування. За словами Маска, поїздка включала міські дороги та автомагістралі. Про це він написав у соцмережі Х, а також повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Першу повністю автономну доставку Tesla Model Y з заводу додому клієнта через усе місто, включаючи автомагістралі, щойно було завершено на день раніше запланованого терміну, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Bloomberg електромобіль Model Y без участі водія подолав маршрут від заводу компанії біля Остіна (Техас) до будинку покупця.

Доставка здійснювалася "через місто", включаючи ділянки автострад. В автомобілі не було пасажирів або операторів, ним не керували дистанційно. Подія стала черговим етапом у демонстрації технологічного прогресу Tesla у сфері автономного водіння.

За словами глави напряму штучного інтелекту й автопілота компанії Ашока Еллусвамі, під час поїздки електрокар досягав максимальної швидкості 72 милі на годину (приблизно 116 км/год).

Подія відбулася на день раніше анонсованої Маском дати першої автономної доставки - 28 червня, коли йому виповнюється 54 роки.

Ця подія стала логічним продовженням запуску сервісу роботаксі, який компанія розпочала 22 червня в обмеженому режимі для обраної групи інвесторів та інфлюенсерів в Остіні. В межах проекту клієнтам запропоновано тестові поїздки Model Y із функцією автопілота.

Нагадаємо

Сервіс Robotaxi від Tesla, запущений в Остіні, зіткнувся з регулярними інцидентами, включаючи помилки під час водіння та непередбачувані зупинки. Користувачі Reddit зафіксували 11 відео з недоліками роботи роботаксі.