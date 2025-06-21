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Tesla готовится к запуску Robotaxi: стали известны подробности

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Tesla запускает сервис Robotaxi в Остине, штат Техас, с "монитором безопасности" на переднем сиденье, сообщает Electrek. Сервис, который будет работать с 6:00 до 00:00, не будет работать при "неблагоприятной погоде".

Tesla готовится к запуску Robotaxi: стали известны подробности

Компания Tesla обнародовала подробности о запланированном запуске сервиса Robotaxi в Остине в американском штате Техас в эти выходные. На переднем сиденье такого такси будет расположен "монитор безопасности", сообщило профильное издание Electrek, пишет УНН.

Детали

Robotaxi - это географически ограниченный и телеоперационно поддерживаемый сервис для поездок, который осуществляется небольшим внутренним автопарком, полностью отличающимся от давно обещанного Tesla самостоятельного управления в автомобилях без присмотра через ее "программу полного самостоятельного управления" (Full Self-Driving).

Кроме того, сообщается об ограниченных испытаниях Tesla в Остине, которые, по словам генерального директора Илона Маска, были "без водителя". Впрочем, все тестовые автомобили были замечены с сотрудниками Tesla на передних пассажирских сиденьях с доступом к кнопкам для остановки автомобиля.

Для сравнения, Waymo тестировал свои транспортные средства в течение 6 месяцев с водителем-охранником в автомобиле и 6 месяцев без водителя-охранника в Остине, прежде чем запустить свой коммерческий сервис в начале этого года.

Теперь Tesla разослала приглашения некоторым известным про-Tesla инфлюенсерам, преимущественно на платформе социальных сетей Маска X, чтобы посетить запуск сервиса Robotaxi в эти выходные.

Приглашения подтверждают чрезвычайные ограничения сервиса, важнейшим из которых является наличие "монитора безопасности" на пассажирском сиденье.

Сервис Tesla Robotaxi будет запущен под постоянным наблюдением сотрудников Tesla на переднем сиденье. Он ограничен с 6:00 до 00:00 и не работает при "неблагоприятной погоде".

Дополнение

Законодатели Техаса призвали Tesla отложить запуск роботакси в Остине до сентября из-за нового закона об автономном вождении. Они просят компанию предоставить доказательства соблюдения закона, если запуск состоится в этом месяце.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ТехнологииАвто
Тесла, Инк.
Остин, штат Техас
Техас
Элон Маск
Tesla
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