Tesla готується до запуску Robotaxi: стали відомі подробиці

Компанія Tesla оприлюднила подробиці про запланований запуск сервісу Robotaxi в Остіні в американському штаті Техас цими вихідними. На передньому сидінні такого таксі буде розташовано "монітор безпеки", повідомили профільне видання Electrek, пише УНН.

Деталі

Robotaxi - це географічно обмежений та телеопераційно підтримуваний сервіс для поїздок, який здійснюється невеликим внутрішнім автопарком, що повністю відрізняється від давно обіцяного Tesla самостійного керування в автомобілях без нагляду через її "програму повного самостійного керування" (Full Self-Driving).

Окрім того, повідомляється про обмежені випробування Tesla в Остіні, які, за словами генерального директора Ілона Маска, були "без водія". Утім, всі тестові автомобілі були помічені зі співробітниками Tesla на передніх пасажирських сидіннях з доступом до кнопок для зупинки автомобіля.

Для порівняння, Waymo тестував свої транспортні засоби протягом 6 місяців з водієм-охоронцем в автомобілі та 6 місяців без водія-охоронця в Остіні, перш ніж запустити свій комерційний сервіс на початку цього року.

Тепер Tesla надіслала запрошення деяким відомим про-Tesla інфлюенсерам, переважно на платформі соціальних мереж Маска X, щоб відвідати запуск сервісу Robotaxi цими вихідними.

Запрошення підтверджують надзвичайні обмеження сервісу, найважливішим з яких є наявність "монітора безпеки" на пасажирському сидінні.

Сервіс Tesla Robotaxi буде запущено під постійним наглядом співробітників Tesla на передньому сидінні. Він обмежений з 6:00 до 00:00 і не працює за "несприятливої погоди".

Доповнення

Законодавці Техасу закликали Tesla відкласти запуск роботаксі в Остіні до вересня через новий закон про автономне водіння. Вони просять компанію надати докази дотримання закону, якщо запуск відбудеться цього місяця.