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Tesla готується до запуску Robotaxi: стали відомі подробиці

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Tesla запускає сервіс Robotaxi в Остіні, штат Техас, з "монітором безпеки" на передньому сидінні, повідомляє Electrek. Сервіс, який працюватиме з 6:00 до 00:00, не працюватиме за "несприятливої погоди".

Tesla готується до запуску Robotaxi: стали відомі подробиці

Компанія Tesla оприлюднила подробиці про запланований запуск сервісу Robotaxi в Остіні в американському штаті Техас цими вихідними. На передньому сидінні такого таксі буде розташовано "монітор безпеки", повідомили профільне видання Electrek, пише УНН.

Деталі

Robotaxi - це географічно обмежений та телеопераційно підтримуваний сервіс для поїздок, який здійснюється невеликим внутрішнім автопарком, що повністю відрізняється від давно обіцяного Tesla самостійного керування в автомобілях без нагляду через її "програму повного самостійного керування" (Full Self-Driving).

Окрім того, повідомляється про обмежені випробування Tesla в Остіні, які, за словами генерального директора Ілона Маска, були "без водія". Утім, всі тестові автомобілі були помічені зі співробітниками Tesla на передніх пасажирських сидіннях з доступом до кнопок для зупинки автомобіля.

Для порівняння, Waymo тестував свої транспортні засоби протягом 6 місяців з водієм-охоронцем в автомобілі та 6 місяців без водія-охоронця в Остіні, перш ніж запустити свій комерційний сервіс на початку цього року.

Тепер Tesla надіслала запрошення деяким відомим про-Tesla інфлюенсерам, переважно на платформі соціальних мереж Маска X, щоб відвідати запуск сервісу Robotaxi цими вихідними.

Запрошення підтверджують надзвичайні обмеження сервісу, найважливішим з яких є наявність "монітора безпеки" на пасажирському сидінні.

Сервіс Tesla Robotaxi буде запущено під постійним наглядом співробітників Tesla на передньому сидінні. Він обмежений з 6:00 до 00:00 і не працює за "несприятливої погоди".

Доповнення

Законодавці Техасу закликали Tesla відкласти запуск роботаксі в Остіні до вересня через новий закон про автономне водіння. Вони просять компанію надати докази дотримання закону, якщо запуск відбудеться цього місяця.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ТехнологіїАвто
Tesla
Остін (Техас)
Техас
Ілон Маск
Tesla
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