В ФБР назвали "потенциально актом терроризма" смертельную стрельбу в баре в Техасе, у стрелка дома нашли иранский флаг

Два человека погибли и более десятка получили ранения в результате стрельбы возле пивного сада в Остине в американском штате Техас, ФБР заявляет, что инцидент может быть связан с терроризмом, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Полиция Остина опознала подозреваемого как 53-летнего Ндиагу Диагне. Он был натурализованным гражданином США, родившимся в Сенегале, сообщает американский партнер BBC, CBS News и другие американские СМИ.

После получения сообщений об активной стрельбе около 02:00 по местному времени (08:00 GMT) в воскресенье возле бара Buford's в главном городе южного штата США полиция заявила, что застрелила подозреваемого, в результате чего число погибших достигло трех.

Полиция не назвала мотив стрелка. Из выживших 14 были доставлены в больницу, трое находятся в критическом состоянии.

Два источника, знакомые с ходом расследования, сообщили CBS News, что стрелок был одет в толстовку с надписью "Собственность Аллаха". CBS также получила информацию от источника, знакомого с ходом расследования, о том, что сотрудники полиции, обыскивавшие дом стрелка, обнаружили иранский флаг и фотографии иранских лидеров. Нападение произошло в выходные, когда США и их союзник Израиль нанесли несколько ударов по Ирану, убив верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Начальник полиции Остина Лиза Дэвис сообщила, что сотрудники полиции, патрулировавшие более популярный и многолюдный барный район, известный как улица East Sixth Street, быстро отреагировали на сообщения о мужчине с оружием в баре Buford's, расположенном дальше по улице West Sixth Street.

Она сказала, что мужчина на большом внедорожнике, проезжавший мимо Buford's, включил аварийную сигнализацию, опустил окно и выстрелил из пистолета, попав в людей на террасе и тротуаре перед баром.

По словам Дэвис, он припарковал машину неподалеку, вышел с винтовкой и направился к бару. Трое полицейских остановили подозреваемого на перекрестке и застрелили его.

Внедорожник обыскали, взрывчатки обнаружено не было, сообщили официальные лица.

Однако исполняющий обязанности специального агента Алекс Доран из офиса ФБР в Сан-Антонио заявил, что в автомобиле и у подозреваемого были признаки, указывающие на "связь с терроризмом".

Но Доран сказал, что расследование на ранней стадии, и он не готов разглашать эти подробности.

"Мы полны решимости довести этот процесс до конца", - сказал он.

Из 14 человек, доставленных в больницу, трое находились в критическом состоянии, сообщил глава службы экстренного реагирования Остина и округа Трэвис Роб Лакриц.

Президенту США Дональду Трампу было сообщено о стрельбе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

