У ФБР назвали "потенційно актом тероризму" смертельну стрілянину в барі у Техасі, у стрілка вдома знайшли іранський прапор

Двоє людей загинули і більше десятка отримали поранення внаслідок стрілянини біля пивного саду в Остіні в американському штаті Техас, ФБР заявляє, що інцидент може бути пов'язаний із тероризмом, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Поліція Остіна упізнала підозрюваного як 53-річного Ндіагу Діагнє. Він був натуралізованим громадянином США, який народився в Сенегалі, повідомляє американський партнер BBC, CBS News та інші американські ЗМІ.

Після отримання повідомлень про активну стрілянину близько 02:00 за місцевим часом (08:00 GMT) у неділю біля бару Buford's у головному місті південного штату США поліція заявила, що застрелила підозрюваного, внаслідок чого кількість загиблих досягла трьох.

Поліція не назвала мотиву стрільця. З тих, що вижили, 14 були доставлені до лікарні, троє перебувають у критичному стані.

Два джерела, знайомі з перебігом розслідування, повідомили CBS News, що стрілок був одягнений у толстовку з написом "Власність Аллаха". CBS також отримала інформацію від джерела, знайомого з перебігом розслідування, про те, що співробітники поліції, які обшукували будинок стрілка, виявили іранський прапор та фотографії іранських лідерів. Напад стався у вихідні, коли США та їхній союзник Ізраїль завдали кілька ударів по Ірану, вбивши верховного лідера аятолу Алі Хаменеї.

Начальник поліції Остіна Ліза Девіс повідомила, що співробітники поліції, які патрулювали популярніший і багатолюдніший барний район, відомий як вулиця East Sixth Street, швидко відреагували на повідомлення про чоловіка зі зброєю в барі Buford's, розташованому далі по вулиці West Sixth Street.

Вона сказала, що чоловік на великому позашляховику, який проїжджав повз Buford's, увімкнув аварійну сигналізацію, опустив вікно і вистрілив з пістолета, потрапивши в людей на терасі та тротуарі перед баром.

За словами Девіс, він припаркував машину неподалік, вийшов із гвинтівкою та попрямував до бару. Троє поліцейських зупинили підозрюваного на перехресті та застрелили його.

Позашляховик обшукали, вибухівки виявлено не було, повідомили офіційні особи.

Проте виконувач обов'язків спеціального агента Алекс Доран з офісу ФБР у Сан-Антоніо заявив, що в автомобілі та підозрюваного були ознаки, що вказують на "зв'язок з тероризмом".

Але Доран сказав, що розслідування на ранній стадії, і він не готовий розголошувати ці подробиці.

"Ми сповнені рішучості довести цей процес до кінця", - сказав він.

З 14 осіб, доставлених до лікарні, троє перебували у критичному стані, повідомив голова служби екстреного реагування Остіна та округу Тревіс Роб Лакріц.

Президенту США Дональду Трампу було повідомлено про стрілянину, повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

У США чоловік протаранив ворота офісу ФБР у Піттсбурзі: інцидент кваліфікували як теракт