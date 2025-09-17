У США чоловік протаранив ворота офісу ФБР у Піттсбурзі: інцидент кваліфікували як теракт
Київ • УНН
У Піттсбурзі чоловік на автомобілі врізався у ворота будівлі ФБР. Інцидент кваліфікували як цілеспрямований терористичний акт.
Федеральне бюро розслідувань розшукує чоловіка, який у ніч на середу на великій швидкості врізався автомобілем у ворота будівлі ФБР у Піттсбурзі. Повідомив на пресконференції керівник місцевого офісу ФБР Крістофер Джордано, передає Washington Post, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався приблизно о 2:40 ночі за місцевим часом. Підозрюваного ідентифікували як Дональда Генсона, мешканця Пенн-Гіллз. За словами агентів, після тарану він дістав із заднього сидіння американський прапор, перекинув його через ворота й утік з місця події пішки.
Ми розцінюємо це як цілеспрямований терористичний акт проти ФБР. Це був напад саме на цю будівлю. На щастя, ніхто не постраждав, але ми використаємо всі юридичні можливості, щоб затримати та притягнути цього зловмисника до відповідальності
За його словами, Генсон — колишній військовий, має проблеми з психічним здоров’ям і вважається небезпечним. Водночас немає підтверджень, що він був озброєний під час нападу.
Також повідомляється, що кілька тижнів тому Генсон вже з’являвся у цьому відділенні ФБР, щоб подати "скаргу, яка не мала логіки". Після цього агенти повідомили йому, що жодних дій за цією заявою вжито не буде.
Речник ФБР у Піттсбурзі Бредфорд Ерік зазначив, що Генсон керував білим седаном, на якому були написи образливого характеру — не спрямовані на якусь конкретну групу, але наразі їхнє значення уточнюється.
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17.09.25, 04:01 • 19916 переглядiв