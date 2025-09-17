$41.180.06
09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
В США мужчина протаранил ворота офиса ФБР в Питтсбурге: инцидент квалифицировали как теракт

Киев • УНН

 • 176 просмотра

В Питтсбурге мужчина на автомобиле врезался в ворота здания ФБР. Инцидент квалифицировали как целенаправленный террористический акт.

В США мужчина протаранил ворота офиса ФБР в Питтсбурге: инцидент квалифицировали как теракт

Федеральное бюро расследований разыскивает мужчину, который в ночь на среду на большой скорости врезался автомобилем в ворота здания ФБР в Питтсбурге. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель местного офиса ФБР Кристофер Джордано, передает Washington Post, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел примерно в 2:40 ночи по местному времени. Подозреваемого идентифицировали как Дональда Генсона, жителя Пенн-Хиллз. По словам агентов, после тарана он достал с заднего сиденья американский флаг, перебросил его через ворота и скрылся с места происшествия пешком.

Мы расцениваем это как целенаправленный террористический акт против ФБР. Это было нападение именно на это здание. К счастью, никто не пострадал, но мы используем все юридические возможности, чтобы задержать и привлечь этого злоумышленника к ответственности

- заявил Джордано.

По его словам, Генсон — бывший военный, имеет проблемы с психическим здоровьем и считается опасным. В то же время нет подтверждений, что он был вооружен во время нападения.

Также сообщается, что несколько недель назад Генсон уже появлялся в этом отделении ФБР, чтобы подать "жалобу, которая не имела логики". После этого агенты сообщили ему, что никаких действий по этому заявлению предпринято не будет.

Представитель ФБР в Питтсбурге Брэдфорд Эрик отметил, что Генсон управлял белым седаном, на котором были надписи оскорбительного характера — не направленные на какую-то конкретную группу, но сейчас их значение уточняется.

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17.09.25, 04:01 • 19941 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
Федеральное бюро расследований