В США мужчина протаранил ворота офиса ФБР в Питтсбурге: инцидент квалифицировали как теракт

Федеральное бюро расследований разыскивает мужчину, который в ночь на среду на большой скорости врезался автомобилем в ворота здания ФБР в Питтсбурге. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель местного офиса ФБР Кристофер Джордано, передает Washington Post, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел примерно в 2:40 ночи по местному времени. Подозреваемого идентифицировали как Дональда Генсона, жителя Пенн-Хиллз. По словам агентов, после тарана он достал с заднего сиденья американский флаг, перебросил его через ворота и скрылся с места происшествия пешком.

Мы расцениваем это как целенаправленный террористический акт против ФБР. Это было нападение именно на это здание. К счастью, никто не пострадал, но мы используем все юридические возможности, чтобы задержать и привлечь этого злоумышленника к ответственности - заявил Джордано.

По его словам, Генсон — бывший военный, имеет проблемы с психическим здоровьем и считается опасным. В то же время нет подтверждений, что он был вооружен во время нападения.

Также сообщается, что несколько недель назад Генсон уже появлялся в этом отделении ФБР, чтобы подать "жалобу, которая не имела логики". После этого агенты сообщили ему, что никаких действий по этому заявлению предпринято не будет.

Представитель ФБР в Питтсбурге Брэдфорд Эрик отметил, что Генсон управлял белым седаном, на котором были надписи оскорбительного характера — не направленные на какую-то конкретную группу, но сейчас их значение уточняется.

